Zezinho empareda Alexia, apanha e se morde com confissão · .

Zezinho (João Baldasserini) emparedará Alexia/Josimara (Deborah Secco) em Salve-se Quem Puder. O chucro ficará bravo após os dois serem praticamente obrigados a pegar uma carona com Renzo (Rafael Cardoso). O caipira a acusará de ter arrumado a encrenca de propósito e apanhará da atriz. Ela confessará que ama o bandido e o deixará morto de ciúme na novela das sete da Globo.

Antes, o telespectador terá visto os dois atravessando uma rua, e a atriz notando a presença do seu ex-affair em um carro na sua frente. Ela terá inventado de fingir um desmaio nos braços do filho de Ermelinda (Grace Gianoukas). O sobrinho de Dominique (Guilhermina Guinle), então, terá se oferecido para levá-los ao hospital.

Na continuação da sequência, que vai ar neste sábado (10), Zezinho dará uma dura em Alexia. “Eu tenho ideia de tudo que a gente passou, o programa de proteção podia ter ido para a cucuia”, esbravejará. A neta de Ignácio (Otávio Augusto) explicará que tudo aconteceu por coincidência, e o homem perguntará se ela desmaiou somente para chamar a atenção do personagem de Rafael Cardoso.

“Eu não entendi direito, o que você disse?”, responderá a atriz. Zezinho explicará que a vida de todos está em risco e que até a polícia está envolvida no caso. “Você não pode botar tudo a perder por causa de uma noitada com um marginal”, acrescentará o caipira.

Alexia dará um tapão na cara do homem rústico e exigirá respeito. “Não é porque você me protege que pode me tratar dessa maneira. Você não sabe de nada”, afirmará a comilona, ofendida. Ele pedirá desculpas e dirá que não tinha a intenção de ofender, apenas de fazer o trabalho dele.

João Baldasserini e Deborah Secco em cena

Declaração de amor para outro

“Você acha que eu queria encontrar o Renzo? Ele quase me matou. Se o carro não tivesse capotado, eu estaria morta”, anunciará Alexia, com os olhos marejados. Ela será questionada sobre o motivo de ter ficado mexida depois de eles saírem do carro do vilão.

A companheira de Luna/Fiona (Juliana Paiva) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada) confessará que gosta de Renzo, mas que não colocará seus sentimentos na frente de sua segurança. “Foi só uma noitada, mas eu acho que nunca senti nada como naquela noite”, declarará.

O produtor rural de Judas do Norte ficará arrasado com a confissão da amada e se sentirá culpado por tê-la acusado. “Acabei magoando a Alexia, mas também ela me tira do sério. Um dia tive esperança de ter alguma coisa com ela, mas ela é vidrada no bandido”, desabafará o rapaz à galinha Filipa.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

