Zico dá dicas a Gabigol sobre o que treinar e brinca o comparando a Ronaldo Fenômeno

Protagonistas dos dois títulos da Libertadores do Flamengo e ídolos de suas gerações, Zico e Gabigol estiveram frente a frente nesta segunda-feira (26) em um papo descontraído.

Os dois tiveram um encontro na FlaTV, com muita história sobre o clube carioca. E o Galinho não poupou elogios ao atacante e ao time rubro-negro.

Porém, Zico até deu algumas dicas ao camisa 9 rubro-negro sobre o que gostaria de vê-lo melhorando.

“Trata de treinar falta. Sei que não é característica sua e você às vezes nem se coloca pra esse tipo de jogada, mas de vez em quando meter a bola pra dentro de cabeça também é bom. Você lembra muito o Ronaldo. Você na tua colocação, você vê que veio cruzamento e dá dois passos pra trás pra não atacar a bola e meter uma chapa (risos)”, disse Zico.

“A gente tem treinado com o Rogério. O Rogério fala muito sobre isso, a gente tem treinado muitas faltas, cabeçadas, todo mundo tem treinado bastante. Creio que logo logo sai um golzinho de falta e se for meu vai ser pra você especialmente”, respondeu Gabigol.