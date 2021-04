Zidane descarta favoritismo do Real Madrid e ressalta importância de Vinicius Jr ‘não só pelos gols’

O Real Madrid está de volta às semifinais da Uefa Champions League depois de conseguir segurar o empate contra o Liverpool, em Anfield, nesta quarta-feira (14). Após a partida, o técnico Zinedine Zidane ressaltou a importância de seu elenco, que superou os desfalques para conseguir se sair melhor no confronto.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Essa é a força da nossa equipe, no nosso plantel, no elenco. A gente teve várias ausências, queríamos ter todos, mas quem jogou fez muito bem. É uma alegria ver esse elenco jogar dessa maneira”, disse.

“Acredito que a gente quer sempre, é um elenco que sempre demonstra vontade, tem experiência na competição. Essa noite a gente sofreu, mas para passar de uma quarta de final tem que sofrer. Fez isso bem, equipe foi muito solidária e acredito que mereceu a vitória”, completou.

O treinador francês ainda aproveitou para destacar que não vê favoritismo no Real Madrid e em outra equipe neste momento da competição.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!