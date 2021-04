Zidane diz que não há plano para Hazard e responde sobre papo de agente de Haaland com Real Madrid

O Real Madrid vive talvez o período mais importante de toda a temporada 2020/21. Na 3ª posição de LaLiga, com seis pontos a menos do que o líder Atlético de Madrid, os merengues terão o Barcelona no dia 10 de abril, e dois embates com o Liverpool pelas quartas de final da Uefa Champions League.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Mas, o confronto que parece chamar mais a atenção do técnico Zinedine Zidane é o contra o Eibar. A equipe merengue encara o modesto time espanhol neste sábado, às 11h15. Um tropeço, somado a possíveis vitórias de Barcelona e Atléti pode colocar em xeque o sonho do título espanhol ao Real.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (2), Zidane falou sobre diversos assuntos e precisou responder novamente sobre a ausência por lesão de Eden Hazard. O atacante soma 11 lesões desde que chegou ao clube e ainda é uma incógnita para a ‘maratona’ merengue.

A última lesão do belga foi sofrida no dia 15 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Elche, por LaLiga, que o deixaria quase um mês fora dos gramados. Pela previsão inicial, Hazard poderia estar à disposição apenas para a partida contra o Getafe, no dia 18 de abril. E o técnico não se mostrou muito animado quanto a um possível retorno do craque aos gramados.

“Não temos nenhum plano com Hazard. Não vamos forçar nada. Vamos trabalhar aos poucos. Eu não te conto quando eu vejo. Se for em três dias, melhor. Se for dentro de 10 dias, está tudo bem. Estamos felizes porque é melhor”, disse o treinador.

play 0:37 Meia se tornou jogador com mais jogos pela seleção croata, com 135

Zidane aproveitou também para desconversar a respeito de uma possível negociação por Erling Haaland. O empresário Mino Raiola e o pai do norueguês estiveram na Espanha na última quinta-feira e tiveram reuniões com as direções de Barcelona e Real Madrid. Mesmo com a aproximação, o francês deixou claro que sequer pensa no assunto.

“Estou cansado de dizer isso. Só penso no jogo de amanhã. É melhor que você me faça uma boa pergunta sobre futebol, porque não estou pensando no que vai acontecer no próximo ano”.

“Todos aqui fazem o que querem e o que acham conveniente. Meu trabalho é preparar o jogo com todas as pessoas”, finalizou.