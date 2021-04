Zidane e Koeman têm cargos em xeque e podem dar adeus em dois meses; veja quem tem temporada melhor

Vivendo momentos diferentes nas carreiras como técnicos, Zinedine Zidane e Ronald Koeman têm um ponto de convergência: a incerteza para a permanência na próxima temporada. Tanto Real Madrid quanto Barcelona preparam as suas avalições sobre o comando após o encerramento do atual calendário.

Mesmo em clubes rivais, o francês e o holandês enfrentam um problema idêntico nas equipes: o desgaste interno pela renovação do elenco. E isso deverá ter influência direta para ambos, que têm contratos até junho de 2022.

O treinador merengue tem um vínculo garantido e assinado. O comandante catalão, por outro lado, tem uma opção para a extensão de mais um ano.

Rota de colisão merengue?

Segundo informações que foram reveladas no início de fevereiro pelo El Confidencial, jornal da imprensa espanhola, Zidane vem convivendo com um clima de tensão com Florentino Perez, em um cenário que passaria até pela ‘fritura’ do treinador.

A reportagem que agitou a imprensa local apontou que o francês entendia que vinha sendo ‘queimado’ internamente com vazamentos de informações à imprensa sobre a chance de ser demitido após o fim da temporada.

A apuração revelou que Zidane entendia que os rumores surgiam dentro da diretoria merengue.

“Se cumprirei meu contrato até 2022? Depois veremos. O importante é que teremos jogos pela frente. O que me interessa é o agora, o dia a dia”, disse Zidane à época.

Outro ponto que gerou tensão entre treinador e diretoria foi, segundo a reportagem do El Confidencial, a montagem do elenco nos últimos anos. E isso teria passado até pela contratação do brasileiro Éder Militão, que chegou à Espanha com o status de substituto natural de Sério Ramos, mas segue sem se firmar.

Outros nomes que são apontados pelo El Confidencial como jogadores que não foram pedidos pelo técnico francês são Odriozola, Vinicius, Rodrygo e Mariano.

Ainda nesta mesma reportagem, o jornal aponta que o pensamento de Florentino Perez é de que Zidane não soube trabalhar com peças menos badaladas, e ainda minou atletas como Reguilón, Bale, Odegaard, Ceballos, Jovic, Borja Mayoral, Achraf, Brahim e Reinier, que não estão mais no Santiago Bernabéu.

Lesões e crises em Barcelona

Assim como Zidane, Koeman também enfrentou problemas no elenco. E o primeiro desgaste aconteceu ainda no começo da temporada, com a saída de Luis Suárez, um dos ídolos recentes do clube, e amigo íntimo de Lionel Messi.

Sofrendo com os problemas financeiros do clube e sem poder investir em reforços, o treinador ainda viveu um pesadelo com a sequência de lesões que afetou Sergi Roberto, Gerard Piqué e Ansu Fati, titulares absolutos.

Além deles, o treinador ainda perdeu Ronald Araújo, Samuel Umtiti e Clement Lenglet ao longo da temporada. Mais recentemente Philippe Coutinho se juntou ao grupo no Departamento Médico.

O meia brasileiro, inclusive, fez parte de outro foco de problema de Koeman ao longo do calendário: as estrelas que ficaram longe do desempenho esperado.

Além de Coutinho, quem oscilou no Barcelona (mais uma vez) foi Antoine Griezmann, que segue ainda distante do futebol apresentado no Atlético de Madrid.

Mas ao contrário de Zinedine Zidane, Ronald Koeman não tem um contrato garantido para a próxima temporada. Mesmo com o vínculo de dois anos, o holandês precisará da aprovação de Joan Laporta para permanecer no clube. Com isso, a permanência do treinador até junho de 2022 ainda segue indefinida.

Zidane x Koeman: quem vem melhor?

Mesmo com as turbulências, Real Madrid e Barcelona tentam salvar a temporada com um título. Isso passa diretamente por uma vitória no El Clásico, para manter quente a caça ao líder Atlético de Madrid.





Esta, inclusive, é a última chance de Ronald Koeman conquistar alguma coisa com o clube merengue neste calendário. Já Zinedine Zidane, no entanto, ainda pode sonhar com a quarta conquista como treinador na Uefa Champions League.

Veja a análise de André Donke, comentarista dos canais ESPN, sobre quem leva a melhor no duelo particular entre os treinadores na temporada.

Antes de reencontro, Real Madrid e Barcelona têm compromissos já neste fim de semana pelo Campeonato Espanhol.

