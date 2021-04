Zidane elogia evolução de Vini Jr e Militão no Real Madrid

O técnico Zinedine Zidane falou com a imprensa antes do clássico entre Real Madrid e Barcelona. Entre alguns assuntos, o francês destacou a participação do brasileiro Vinícius Júnior, exaltando sua evolução na equipe espanhola.

“Estamos muito contentes com Vinícius, também temos o Eden (Hazard), que está disponível. Temos tido muitas complicações com os lesionados e isso não é bom. O elenco é muito grande, todos os jogadores estão comprometidos e competimos ao máximo em todas as partidas . Temos que deixar o Vinícius tranquilo e concentrado em seu rendimento”.



Foto: Reprodução/Twitter

Outro brasileiro que foi lembrado por Zizou é Eder Militão. O defensor também tem evoluído muito, segundo o treinador, que o vê como um atleta que poder ser utilizado não só no futuro, como na atual fase madrilenha.

“Assim como Vini, é um jogador muito jovem. Está aprendendo muito e melhorando. É um jogador do presente e do futuro, e estamos muito contentes de tê-lo conosco”.