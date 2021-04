Zidane mostra confiança no Real e descarta possibilidade de administrar vantagem

O Real Madrid volta aos gramados nesta quarta em busca da classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. O time enfrenta o Liverpool às 16 horas (de Brasília), em Anfield, para seguir na briga pelo título da principal competição de clubes da Europa.

O técnico Zinédine Zidane demonstrou confiança antes do jogo decisivo. O comandante afirmou que a equipe sabe o que precisa fazer durante o confronto e está pronta para encarar os Reds longe de seus domínios.

“Sabemos o jogo que temos de jogar, com certeza com dificuldades, e vamos seguir com o que estamos fazendo. Precisamos competir, atacar e defender bem. Estamos prontos para esta segunda partida”, declarou o treinador em entrevista coletiva nesta terça.

Zidane também destacou que o Real não entrará em campo pensando em administrar a vantagem construída no jogo de ida, quando os espanhóis conquistaram a vitória pelo placar de 3 a 1.

“Não vamos administrar o placar. Quando o Real Madrid está em campo, é para ganhar a partida. Depois do esforço de dois jogos como a ida e o Barcelona, amanhã será da mesma forma. Mas estamos acostumados com isso. É uma partida muito exigente, que pode nos levar às semifinais, e temos que jogar até o limite”, acrescentou o técnico.

Com o triunfo na ida, os merengues podem perder por até um gol de diferença para confirmar uma vaga nas semifinais. O time ainda vem embalado de uma vitória por 2 a 1 no final de semana sobre o rival Barcelona.