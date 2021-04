Zidane sobe o tom contra ameaça da Uefa a Real x Chelsea na Champions: ‘Absurdo’

Após todo o imbróglio envolvendo a criação e o término ‘relâmpago’ da Superliga, o futebol europeu volta as atenções para as semifinais da Uefa Champions League que acontecerão na próxima semana.

Nesta sexta-feira, o técnico Zinedine Zidane subiu o tom ao se mostrar contra uma suposta punição da Uefa aos clubes que se uniram pela Superliga. Nesta semana, houve rumores de que o Real Madrid sofreria sanções por ter integrado a nova competição.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Temos o direito de disputar a Champions. É um absurdo. Nós vamos nos preparar para isso”, disse brevemente o técnico. Nesta sexta-feira, o Marca informou que o Comitê Executivo da Uefa decidiu pela não expulsão do Real Madrid da atual edição da Champions League.

O time merengue, nas palavras do presidente Florentino Pérez, segue sendo um dos únicos favoráveis à Superliga. Em recente entrevista ao El Larguero, da Espanha, o mandatário merengue fez duras críticas aos clubes ingleses e deu a entender que o Manchester City não estava confiante na assinatura do contrato.

play 0:30 Lateral ex-Atlético-MG conversou com exclusividade com a ESPN

Em entrevista à TV eslovena ’24ur’, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, deixou claro que não aceita o comportamento do presidente do Real Madrid e que tem agora ‘relações pessoais cortadas’ com Pérez.

“Ele quer um presidente que o obedeça, que o ouça e faça o que ele pensa. E tento fazer o que considero bom para o futebol europeu e mundial. O futebol é uma atividade excepcional e interessante. Todos esses clubes fazem parte da Uefa, claro, mas nunca mais terei um relacionamento pessoal com certas pessoas. Sempre posso separar isso”, disse.