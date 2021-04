Zidane teme novas lesões e Real Madrid pode poupar jogadores no Espanhol

O técnico Zinedine Zidade, do Real Madrid, teme novas lesões no elenco. Com sequência dura de jogos, com Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, o treinador francês pode dar algum descanso a jogadores que possuem riscos de lesão.

Segundo o jornal Marca, os dados de análise dos jogadores indicam que Vinícius Jr., Kroos e Modric estão no limite de risco de uma lesão por fadiga acumulada. Sendo assim, mesmo brigando por título na competição nacional, a tendência é que Zizou rode seu elenco nos jogos domésticos, priorizando a Liga dos Campeões.

O Real passa essa temporada com sérios problemas em seu departamento médico. No momento, Sergio Ramos, Carvajal, Hazard e Lucas Vázquez não podem jogar por problemas físicos. Além disso, o zagueiro Varane testou positivo para a Covid-19.

O atual campeão do Espanhol terá agora uma sequência de jogos com Getafe, Cádiz e Betis, antes de enfrentar o Chelsea, pela semifinal da Champions, no dia 27. Na liga, o Real é o segundo colocado com 66 pontos, um a menos que o líder Atlético de Madrid.