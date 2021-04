Zidane vê ‘absurdo’ Real Madrid fora da Champions e diz se teme ‘boicote’ da Uefa com arbitragem após polêmica da Superliga

Maior campeão da Uefa Champions League, o Real Madrid abre nesta terça-feira (27) a fase semifinal em busca do 14º título da competição.

Diante do Chelsea, os merengues tentam voltar as atenções novamente ao torneio após as polêmicas pelo protagonismo do clube na criação da Superliga.

Os espanhóis, no entanto, ainda seguem no centro de questões sobre as chances de que os Blancos possam ser punidos pela Uefa por conta do surgimento da nova liga, inclusive com rumores de que o clube possa ter sua participação vetada na próxima edição do campeonato europeu.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26), Zinedine Zidane classificou como ‘absurda’ a possibilidade de veto ao Real Madrid na Champions League.

“É um absurdo pensar que não vamos estar na próxima Champions League. Fala-se muito sobre se na próxima temporada estaremos lá ou não. O que temos que estar concentrados é no jogo de amanhã. Como a gente não controla, vão falar muito. A minha opinião é que queremos ver o Real Madrid na próxima Champions League”, disparou o treinador, que minimizou o risco de interferência da arbitragem como uma forma de ‘punição’ aos espanhóis.

“Nos preocupamos com o campo. O árbitro vai fazer o seu trabalho. Só precisamos pensar em jogar futebol. Se começarmos a pensar que o que está sendo dito vai nos prejudicar, estamos ferrados. Vamos competir do primeiro ao 90º minuto. O resto, não nos envolvemos”.

Mesmo com as questões que esquentam o futebol fora das quatro linhas, o treinador destacou que a maior dificuldade será encarar o Chelsea, que vive bom momento na temporada sob o comando de Thomas Tuchel.

Questionado sobre o duelo diante do Blues ser o mais difícil da temporada, Zidane desconversou.

“É o mais difícil porque é o próximo. A Champions é especial, mas nós tivemos outros jogos muito importantes. Estamos preparados e queremos fazer um bom jogo e para competir, que é o mais importante para nós”, disse.

“É uma semifinal, vai ser difícil. Mas não acho que o Chelsea vai se fechar. É um time completo que ataca e defende bem. Devemos estar focados e, ao criarmos chances, devemos ter nossa melhor versão para marcar”.