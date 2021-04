Zidane vê possíveis punições da UEFA ao Real Madrid como “absurdo” e expõe relação com Florentino; entidade se posiciona

O Real Madrid se envolveu em uma polêmica nos últimos dias no futebol europeu. O clube espanhol foi um dos principais entusiastas da fundação da Superliga Europeia, competição que envolveria grandes potências do Velho Continente. O presidente do novo torneio seria Florentino Pérez, mandatário do clube madrilenho, e que ainda defende a criação no futuro.









Após o anúncio da Superliga, possíveis punições aos clubes envolvidos entraram em pauta nos bastidores. Uma das especulações envolvia a possibilidade de semifinalistas da atual edição da Liga dos Campeões serem excluídos do torneio. Em entrevista coletiva, o técnico Zinedine Zidane abriu o jogo sobre o assunto e afirmou ainda não temer a arbitragem contra o Chelsea, da Inglaterra, adversário na semi.

“Temos o direito de jogar a Champions League, é um absurdo e vamos preparar-nos para isso“, disse. “Nenhum (temor com a equipe de arbitragem), vamos nos preparar. Acho que muitas coisas foram ditas e vamos jogar porque temos o direito de jogar e o árbitro fará isso como de costume“, adicionou o francês.

Zidane: já de olho na semifinal com o Chelsea (Foto: Getty Images/Espanha/Emilio Andreoli)



O treinador também expôs como está a relação com Florentino Pérez e negou qualquer tipo de influência da Superliga. “Conversamos de vez em quando e é isso. Ele às vezes vem aqui para ver a equipe e nada mudou. O que ele quer é que nos concentremos no jogo de amanhã (contra o Bétis, pelo Campeonato Espanhol“, completou.

Posicionamento da UEFA

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o Comitê Executivo da UEFA decidiu não expulsar o Real Madrid da Liga dos Campeões. A entidade estuda algum tipo de punição ao clube, que pode ser uma medida disciplinar, mas em nenhum caso irá excluir a equipe da disputa, como sugeriu recentemente seu presidente, o esloveno Aleksander Čeferin.