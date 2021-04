Zona rural de Penedo recebe novas inscrições do programa CRIA

Decom/ PMP

Para possibilitar um melhor acesso para a população da zona rural aos programas sociais oferecidos pela gestão Crescendo com Seu Povo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) se faz presente nas diversas comunidades, beneficiando as famílias que não teriam condições financeiras de se deslocar para a cidade.

Dessa forma, a SEMDSH realiza uma nova ação de cadastramento do Programa CRIA, que é uma realização do Governo de Alagoas em parceria com os municípios.

O trabalho desenvolvido pela equipe técnica da pasta, que integra a Prefeitura de Penedo, será realizado nas escolas municipais dos povoados Tabuleiros do Negro e Itaporanga, quinta e sexta-feira, 29 e 30 de abril respectivamente, a partir das 8h da manhã.

No povoado Tabuleiro dos Negros, a ação ocorre na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Santo Antônio, nesta quinta-feira (29) e atende além dessa comunidade o povoado Tapera.

Já no povoado Itaporanga, o trabalho será realizada na sexta-feira (30), na EMEB Isabel Cristina Toledo, atendendo também a comunidade do Marizeiro.

Também serão oferecidos os serviços do Cadúnico (Cadastro Único) para as famílias que foram incluídos no programa CRIA, porta de entrada para diversos benefícios, a exemplo do Bolsa Família, Tarifa Social, Tarifa Rural, Programa Criança Feliz, dentre outros.

O Programa CRIA- Criança Alagoana atende gestantes em situação de vulnerabilidade social e mães de crianças com até 2 anos idade, ou até seis anos caso o filho (a), seja portador de microcefalia, tendo como condição também a situação de pobreza ou extrema pobreza e estar cadastrada no CadÚnico.

O benefício é de 100 reais mensais, quem recebe Bolsa família também pode se cadastrar, não correndo risco de ficar sem o benefício federal.

Thiago Sobral- jornalista Decom (PMP)