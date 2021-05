10 filmes baseados em fatos reais para assistir na Netflix

A Netflix possui um extenso catálogo com produções de diversos gêneros. No serviço de streaming, os assinantes podem encontrar uma categoria dedicada a longa-metragens inspirados em histórias reais.

A seguir, selecionamos 10 filmes baseados em casos reais para assistir na Netflix. De drama a comédia, há opções para todos os gostos. Confira 10 opções de filmes que são basados em fatos:

Um Homem Entre Gigantes (2015)

Um Homem Entre Gigantes (2015).Fonte: IMDB/Reprodução

O patologista Dr. Bennet Omalu (Will Smith) descobre os riscos de danos cerebrais em jogadores de futebol americano que sofrem repetidas concussões. Então, ele inicia uma intensa batalha contra a NFL por melhores condições e apoio aos esportistas.

Radioactive (2019)

Radioactive (2019).Fonte: IMDB/Reprodução

Radioactive conta a história da física e química polonesa Marie Curie (Rosamund Pike). Ganhadora do Prêmio Nobel, o longa aborda as dificuldades que ela enfrentou ao ser uma mulher em uma comunidade acadêmica formada predominantemente por homens.

Tim Maia (2014)

Tim Maia (2014)Fonte: IMDB/Reprodução

Com Babu Santana, Tim Maia acompanha as várias fases da vida intensa de uma das maiores vozes da música brasileira. Da infância no Rio de Janeiro até sua morte aos 55 anos, a cinebiografia explora momentos marcantes da carreira do artista.

A Teoria do Tudo (2014)

A Teoria do Tudo (2014)Fonte: IMDB/Reprodução

A Teoria do Tudo apresenta o relacionamento do físico britânico Stephen Hawking (Eddie Redmayne) e a esposa Jane (Felicity Jones). O longa também explora como o cientista enfrentou o avanço da doença neural esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Erin Brockovich: uma Mulher de talento (2000)

Erin Brockovich (2000).Fonte: IMDB/Reprodução

Erin Brockovich mostra a ascensão de uma mãe solteira (Julia Roberts) até se tornar uma assistente jurídica. Sem muito apoio, ela consegue derrubar uma empresa de energia acusada de poluir o abastecimento de água de uma cidade na Califórnia.

Sully: O Herói do Rio Hudson (2016)

Sully: O Herói do Rio Hudson (2016)Fonte: IMDB/Reprodução

Sully apresenta a história de Chesley “Sully” Sullenberger (Tom Hanks), um piloto americano que virou um herói após pousar um avião danificado no rio Hudson. A manobra arriscada salvou a vida dos passageiros e da tripulação do voo.

O Menino Que Descobriu o Vento (2019)

O Menino Que Descobriu o Vento (2019)Fonte: IMDB/Reprodução

Após ver o conceito em um livro de ciências, um menino africano de 13 anos decide construir uma turbina eólica. Surpreendentemente, o experimento não convencional se torna a solução para salvar sua família e a aldeia da fome.

O Primeiro Homem (2018)

O Primeiro Homem (2018).Fonte: IMDB/Reprodução

O Primeiro Homem traz um olhar especial sobre a vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong (Ryan Gosling). O filme destaca pontos da carreira e da vida pessoal até a lendária missão espacial que o levou para a Lua em 20 de julho de 1969.

Os 7 de Chicago (2020)

Os 7 de Chicago (2020).Fonte: IMDB/Reprodução

Em 1968, um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã terminou em um confronto violento entre manifestantes e a polícia de Chicago. Então, o governo federal americano acusou sete ativistas de conspiração em um julgamento que durou mais de seis meses.

Prenda-Me Se For Capaz (2002)

Prenda-Me Se For Capaz (2002)Fonte: IMDB/Reprodução

Em tom de comédia, Prenda-me Se For Capaz narra a história do falsificador Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio). Considerado um gênio do crime antes de completar 21 anos, ele passa a ser “caçado” pelo agente do FBI Carl Hanratty (Tom Hanks).

Gostou de conhecer essa lista de filmes baseadas em fatos? Quais deles estarão na sua lista da Netflix?