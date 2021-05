O gênero de ficção científica sempre esteve presente no cinema de forma fascinante para o público. Suas possibilidades sem limites mostram aos espectadores coisas além de suas imaginações. No entanto, de vez em quando, esses filmes são capazes de acertar aspectos da realidade que estão à frente de seus tempos.

Por isso, veja 10 filmes de ficção científica que previram o futuro!

10. O Vingador do Futuro (1990)

(Columbia Pictures/Reprodução)Fonte: Columbia Pictures

A maioria dos fãs deve se lembrar de O Vingador do Futuro pela viagem de Arnold Schwarzenegger a Marte. O filme, que se passa em 2084, acertou com a sequência memorável em que o ator entra em uma perseguição de carro usando um “Johnny Cab”, um táxi que dirige sozinho. Os carros autônomos ainda não se tornaram realmente populares, mas é seguro presumir que, na próxima década, esse cenário se torne realidade.

9. Blade Runner (1982)

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

A obra-prima de ficção científica noir de Ridley Scott, Blade Runner, é uma visão impressionante do futuro que, naquela época, era 2019.

Ao pensar no visual deslumbrante do filme, é difícil não pensar nesses outdoors digitais que preenchem o horizonte distópico. Hoje em dia, esses painéis são usados com frequência para publicidade nas grandes cidades.

8. Star Wars – Uma Nova Esperança (1977)

(Lucasfilm/Reprodução)Fonte: Lucasfilm

No caso de Star Wars, surpreendentemente, parece que os sabres de luz em breve serão algo do mundo real. No entanto, o uso de hologramas no filme foi mais impactante. A famosa mensagem holográfica da Princesa Leia tocada por R2-D2 pavimentou o caminho para celebridades falecidas fazerem shows como hologramas, por exemplo.

7. No Mundo de 2020 (1973)

(MGM/Reprodução)Fonte: MGM

No Mundo de 2020 conta a história de um futuro em que a superlotação e a superpopulação criaram uma escassez de recursos, incluindo alimentos.

Embora o filme mostre o mundo em um estado catastrófico que certamente parece dramático em comparação com a nossa sociedade atual, ele lida com uma ameaça global que é uma preocupação muito moderna. Parte da razão pela qual os recursos do mundo são instáveis é o aquecimento global e a mudança climática, uma ideia que não era comumente discutida na época.

6. Fahrenheit 451 (1966)

(Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal Pictures

Baseado no famoso romance de Ray Bradbury, Fahrenheit 451 conta a história distópica de uma sociedade na qual a literatura foi banida e os agentes de execução são encarregados de queimar todos os livros.

Embora provavelmente haja muito que se possa dizer sobre como a literatura é apreciada nos dias de hoje, o filme conseguiu prever uma peça de tecnologia que se tornou extremamente comum na vida cotidiana. O filme se refere a eles como “rádios de dedal”, mas o item se assemelha bastante aos fones de ouvido usados atualmente.

5. Metrópolis (1927)

(Universum Film/Reprodução)Fonte: Universum Film

Metrópolis é visto como um dos filmes de ficção científica mais influentes de todos os tempos. Ele mostra um personagem inventor que cria um humanoide robótico.

Os robôs sempre foram uma característica comum no gênero de ficção científica e essa obra de 1927 é provavelmente um grande precedente nisso. Ela também incentivou cientistas a trabalharem para recriar essas invenções ao longo dos anos, a ponto de agora serem usadas por empresas, inclusive alguns exemplos reais de androides com aparência humana.

4. Fuga do Século 23 (1976)

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Fuga do Século 23 apresenta uma sociedade que vive em uma utopia ma qual a tecnologia tem o objetivo de tornar a vida o mais simples possível.

Um dos aspectos mais notáveis é a casa que responde aos comandos de seu dono, acendendo as luzes, tocando música e pedindo comida. Hoje em dia, isso é algo bastante comum para quem tem tecnologia de casa inteligente.

3. Viagem à Lua (1902)

(BMF Studios/Reprodução)Fonte: BMF Studios

Viagem à Lua, do cineasta francês Georges Méliès, foi um filme pioneiro no uso de efeitos especiais. Por ter surgido tão cedo na história do cinema, é muito impressionante que tenha conseguido olhar também para o futuro.

Ele usou o novo meio visual para imaginar uma realidade na qual os humanos pudessem viajar para a lua em um foguete. Ainda que o curta tenha mostrado isso de forma muito caricata, ainda é incrível que tenha se tornado realidade.

2. O Demolidor (1992)

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

O filme é estrelado por Sylvester Stallone como um policial que foi congelado criogenicamente até o ano de 2032 para caçar uma pessoa de seu passado.

A obra ganhou um novo olhar durante a pandemia de Covid-19 pelas misteriosas semelhanças entre seu futuro imaginado e a vida em confinamento. Tudo, desde uma sociedade que evita apertos de mão até o papel higiênico que não está mais disponível.

1. 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968)

(MGM/Reprodução)Fonte: MGM

2001: Uma Odisséia no Espaço começa nos tempos pré-históricos, mas assim que chega ao futuro, o público atual pode notar muitas coisas reconhecíveis.

Enquanto a viagem espacial comercial ainda está sendo planejada, a ficção científica mais aclamada de todos os tempos também mostra tablets e videochamadas sendo usados. Obviamente, a tecnologia mais famosa do filme é o HAL 9000, um computador de inteligência artificial que se transforma em assassino. Felizmente, ajudantes de IA modernos como Alexa e Siri são muito mais amigáveis.