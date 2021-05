10 super-heróis dos quadrinhos que não se dariam bem na vida real

No universo dos quadrinhos, por mais que os super-heróis estejam a serviço do povo, muitas vezes eles acabam quebrando a lei — e quase nada a respeito é feito sobre isso, não é mesmo?

Apesar da liberdade que todos possuem para combater os vilões que surgem nos seus respectivos universos, há muitas controvérsias que nos fazem pensar: como seria isso na vida real?

Com essa lista, veja quais heróis estariam encrencados e, certamente, serias responsabilizados por suas ações no primeiro momento possível!

10. Homem-Aranha

(Sony Pictures/ReproduçãoFonte: Sony Pictures

Interpretado por diversos atores no cinema, esse super-herói dos quadrinhos luta contra diversos criminosos nas ruas movimentadas de Nova York. Essas brigas causam ferimentos graves e também grandes danos materiais, os quais podem ser usados em um caso no qual ele seja réu.

E, como sabemos, Peter Parker é apenas um adolescente que ainda frequenta o ensino médio. Dessa forma, é bem provável que ele fosse para uma casa que cuide de menores infratores.

9. Capuz Vermelho

(DC Universe/Reprodução)Fonte: DC Universe

Esse anti-herói da DC é um atirador que raramente deixa seus oponentes vivos. Jason Todd também esteve envolvido com o crime organizado e devastou Gotham City em algumas ocasiões. Com isso, na vida real ele não teria escapatória e iria parar diretamente na prisão.

8. Deadpool

(20th Century Studios/Reprodução)Fonte: 20th Century Studios

Quando não está interagindo com o público e brincando com as infinitas possibilidades metalinguísticas de saber que é um personagem dos quadrinhos, Deadpool é um mercenário.

Wade Wilson já matou e mutilou muitas pessoas ao longo de sua carreira e não seria nenhum pouco surpreendente se ele passasse a ser procurado em diversos países. Contudo, fica nítido que o anti-herói da Marvel acabaria sendo responsabilizado por tudo no fim das contas.

7. John Constantine

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Mesmo sendo aparentemente amigável, John Constantine tem táticas um tanto quanto peculiares. O pior de tudo é que ele tem orgulho em jogar baixo na maioria das vezes. Para ele, não há limites quando trata-se de caçar demônios e monstros; o importante é detê-los.

Embora suas intenções sejam nobres, suas ações duvidosas poderiam levá-lo aos tribunais na vida real. Mas, convenhamos, será que ele ainda caçaria demônios na nossa realidade?

6. Batman

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Se Bruce Wayne não for preso ou incriminado por um crime de colarinho branco, Batman seria considerado culpado de danos à propriedade. Pior ainda, o herói de Gotham City já intimidou pessoas a testemunharem em casos importantes no passado, o que mancharia quase todas as declarações que fossem feitas no tribunal.

5. Demolidor

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

De dia, Matt Murdock é um advogado famoso que coloca criminosos perigosos na prisão. Mas à noite ele se transforma no famigerado Demolidor. Se algum dia a identidade de Matt fosse revelada, qualquer juiz não iria simplesmente decretar sua prisão, mas muitos de seus processos poderiam ser reavaliados por conta de sua moral posta em dúvida.

4. Harley Quinn (ou Arlequina)

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Mesmo tendo um arco de redenção bem definido nos quadrinhos, não podemos nos esquecer que durante muito tempo ela foi a grande cúmplice do Coringa. A personagem o ajudou a cometer diversas atrocidades contra civis e certamente teria um destino cruel na vida real, sobretudo por conta desses crimes.

3. Capitão América

(Marvel/Reprodução)Fonte: Marvel

O herói da Marvel é famoso por quebrar diversas regras sociais. Embora ele lute pelos ideais americanos, há grandes controvérsias em sua trajetória militar. Mesmo assim, o Capitão América conhece todos os seus riscos. Isso sempre foi justificado ao longo da história, na qual seu desafio às injustiças institucionais sempre provou que ele estava no caminho certo.

2. Amanda Waller

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Nos quadrinhos da DC, a chefe do Esquadrão Suicida já orquestrou assassinatos, espionagem e invasões ao solo estrangeiro. Ela não tem medo de sujar suas mãos para defender os interesses comuns da segurança nacional. Na nossa realidade, ela acabaria provocando guerras, já que violou diversos acordos internacionais.

1. O Justiceiro

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Não existe nenhum anti-herói dos quadrinhos que seja como Frank Castle. Para lutar pelo que acredita, muitas barreiras são rompidas, assassinatos são cometidos e outros crimes acontecem, como a posse ilegal de armas e conspiração. As autoridades ficam divididas sobre levá-lo à justiça ou deixá-lo causar estragos como um mal necessário. Mas muito provavelmente, essas dúvidas não teriam espaço na vida real.

O que você acha que aconteceria com esses heróis na vida real?