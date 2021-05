11º Batalhão recebe em seu efetivo os novos soldados da Polícia Militar

Na manhã desta quarta-feira, 19 de maio, o 11º Batalhão de Polícia Militar recebeu 31 novos policiais que integrarão a partir de agora seu efetivo, reforçando o policiamento de área da unidade, que cobre a cidade de Penedo, sua sede, bem como as cidades de Coruripe, Piaçabuçu e Feliz Deserto que compõe a 2a Companhia, e as cidades de Porto Real do Colégio, Igreja Nova e São Brás que compõe a 3a Companhia.

Foram recepcionados pela pessoa do comandante do 11º Batalhão Tenente-Coronel Coutinho, que discorreu um pouco sobre as peculiaridades do serviço de rua, orientando as ações e instruindo sobre a operacionalidade da atividade policial.

Logo após o 1º tenente Adaildo Tenório ministrou uma mini palestra sobre as ações dos policiais no momento de folga, que diante da grande responsabilidade que agora detém, devem ser pautadas pela legalidade e segurança devido às necessidades da profissão.

Ao final foram todos convidados para um coffee break integrativo, onde em momento de descontração puderam ser acolhidos pela tropa que agora

