2ª Parcela do Auxílio Emergencial 2021: Nascidos em Junho Recebem Via App Caixa Tem

Nascidos em Junho recebem o Auxílio Emergencial 2021 – Segunda Parcela

A Caixa Econômica Federal disponibiliza neste sábado (22) os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial 2021. Dessa vez, os nascidos em junho recebem a segunda parcela.

O governo antecipou os pagamentos da segunda parcela, como ocorreu com a primeira. Sendo assim, os nascidos de junho receberiam apenas no final do mês, dia 30. Porém, devido a essa antecipação, o valor já está disponível.

Importante lembrar que essa antecipação ocorreu com todos os meses, sendo assim, veja o calendário com as datas anteriores e as datas atuais.

Calendário de pagamentos referente a disponibilidade no aplicativo Caixa Tem

Mês de nascimento do beneficiário do Auxílio Emergencial 2021

janeiro: 16/5 – não houve alteração Fevereiro: receberão em 18/5 (data anterior era 19/5) Março: receberão em 19/5 (data anterior era 23/5) Abril: receberão em 20/5 (data anterior era 26/5) Maio: receberão em 21/5 (data anterior era 28/5) Junho: receberão em 22/5 (data anterior era 30/5) – Pagamento para nascidos em Junho ocorre neste sábado (22) Julho: receberão em 23/5 (data anterior era 2/6) Agosto: receberão em 25/5 (data anterior era 6/6) Setembro: receberão em 26/5 (data anterior era 9/6) Outubro: receberão em 27/5 (data anterior era 11/6) Novembro: receberão em 28/5 (data anterior era 13/6) Dezembro: receberão em 30/5 (data anterior era 16/6)

Os pagamentos são disponibilizados em duas datas, sendo a primeira data para a usabilidade online, através do aplicativo Caixa Tem. Já a segunda data se refere ao saque do dinheiro em espécie. Por isso, veja o calendário do valor para saques.

Confira também as alterações no calendário de saque do valor do benefício

Mês de nascimento do beneficiário do Auxílio Emergencial 2021

Janeiro: 31/5 (data anterior era 8/6) Fevereiro: 1/6 (data anterior era 10/6) Março: 2/6 (data anterior era 15/6) Abril: 4/6 (data anterior era 17/6) Maio: 8/6 (data anterior era 18/6) Junho: 9/6 (data anterior era 22/6) – Os nascidos em Junho poderão realizar o saque no dia 09/06, (conforme esse calendário de antecipação) Julho: 10/6 (data anterior era 24/6) Agosto: 11/6 (data anterior era 29/6) Setembro: 14/6 (data anterior era 1/7) Outubro: 15/6 (data anterior era 2/7) Novembro: 16/6 (data anterior era 5/7) Dezembro: 17/6 (data anterior era 8/7)

Calendário de pagamentos da 2ª parcela para os beneficiários do Bolsa Família

Número final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de maio de 2021 NIS 2 19 de maio de 2021 NIS 3 20 de maio de 2021 NIS 4 21 de maio de 2021 NIS 5 24 de maio de 2021 NIS 6 25 de maio de 2021 NIS 7 26 de maio de 2021 NIS 8 27 de maio de 2021 NIS 9 28 de maio de 2021 NIS 0 31 de maio de 2021

Atendimento ao cidadão

O Ministério da Cidadania disponibiliza um atendimento ao cidadão em seu site oficial. Por meio da Central de Relacionamento você pode solicitar informações e esclarecer suas dúvidas sobre programas e sistemas, além do auxílio emergencial 2021. Procure se manter atualizado dentro dos sites oficiais do governo e por seus canais de atendimento.