2ª parcela liberada para novo grupo de trabalhadores

Nesta terça-feira (24) a Caixa Econômica Federal (CEF) faz o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial. Os grupos de trabalhadores que recebem o auxílio dessa vez são os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e que possuem o número NIS terminado em 6 e demais trabalhadores com mês de nascimento em agosto.

Deste modo, para o primeiro grupo, os pagamentos do Auxílio Emergencial serão feitos da mesma forma que o Bolsa Família. Já para o segundo grupo, que são inscritos via app e site e público do Cadastro Único, o auxílio pago nesta terça será creditado em conta poupança social digital da Caixa.

A conta poupança social digital da Caixa pode ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Ademais, para quem recebe o Auxílio Emergencial nesta terça-feira, os saques e transferências para outras contas serão liberados no dia 11 de junho, seguindo também o calendário.

Os pagamentos estão seguindo o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania. Logo, a previsão de término dos depósitos está programada para 30 de maio para trabalhadores que não recebem o Bolsa Família e 31 de maio para os beneficiários do programa social.

Veja abaixo o calendário de pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial

2ª parcela do Auxílio Emergencial para trabalhadores inscritos via app e site, e aqueles que fazem parte do Cadastro Único:

Nascidos em: Depósito em conta Saque e transferências Janeiro 16 de maio 31 de maio Fevereiro 18 de maio 1º de junho Março 19 de maio 2 de junho Abril 20 de maio 4 de junho Maio 21 de maio 8 de junho Junho 22 de maio 9 de junho Julho 23 de maio 10 de junho Agosto 25 de maio 11 de junho Setembro 26 de maio 14 de junho Outubro 27 de maio 15 de junho Novembro 28 de maio 16 de junho Dezembro 30 de maio 17 de junho

2ª parcela do Auxílio Emergencial para beneficiários do Bolsa Família:

Número do NIS terminado em: Data da segunda parcela 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 21 de maio 5 24 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 28 de maio 0 31 de maio

Lembrando que para os beneficiários do Bolsa Família, além do aplicativo Caixa Tem, também é possível realizar os saques e transferências do Auxílio Emergencial pelos canais físicos (agências e lotéricas), através da utilização do Cartão Bolsa Família ou do Cartão Cidadão.

Mais informações sobre a rodada 2021 do Auxílio Emergencial

De acordo com as regras estabelecidas, o Auxílio Emergencial é oferecido às famílias que possuem renda mensal igual ou inferior a até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja interior a meio salário mínimo. Além disso, o beneficiário precisa estar com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) em dia para ter direito a nova rodada do benefício.

Os trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico que não receberam o Auxílio Emergencial em 2020 não estão elegíveis para receber o benefício em 2021, pois não houve nova fase de inscrições.

Por fim, é importante lembrar que na rodada deste ano estão sendo oferecidas quatro parcelas mensais de abril a julho, de R$150 a R$375, dependendo do perfil dos beneficiados:

Caso surjam dúvidas em relação ao direito de receber o Auxílio Emergencial, ou em relação aos valores estabelecidos, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal ou do Ministério da Cidadania, para mais informações.