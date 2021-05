3 livros de autores contemporâneos para sair do tédio

Em tempos de pandemia, o isolamento e as restrições sociais têm sido um grande obstáculo para a maioria de nós. A letargia e o desconforto de passar muitas semanas trancado provoca forte ansiedade e angústia. No entanto, adotar alguns hábitos no dia a dia pode transformar seu estado mental e reverter o tédio.

Nesse sentido, a leitura é uma ótima opção, visto que é uma atividade divertida e estimula a imaginação e a criatividade. A literatura brasileira, famosa por seus clássicos, possui também autores contemporâneos que escrevem de forma atual e provocante. Por isso, apresentamos abaixo dicas de leitura de obras recentes.

Três livros para te tirar do tédio

Minha Vida Sem Banho, de Bernardo Ajzenberg

Ganhadora do prêmio Casa de las Américas 2015, essa obra se caracteriza pelo seu forte tom irônico. No romance, acompanhamos a história do protagonista Célio, um funcionário de um instituto ambientalista. Em forma de protesto ele decide parar de tomar banho. Contudo, a consequência dessa atitude se desenrola de maneira inusitada e comovente.

Sal, de Leticia Wierzchowski

A narrativa de Sal restaura a vida de uma família grande que mora numa ilha. Com muita poesia, a autora exalta a complexidade e a subjetividade do ser humano e faz desse assunto o tema principal da obra. As personagens são envolventes e bem construídas, o que dá um tom ainda mais intimista e profundo.

Me Ajude a Chorar, de Fabrício Carpinejar

Por fim, apresentamos um livro de Fabrício Carpinejar. Famoso por suas presença marcante nas redes sociais, o autor já publicou mais de 20 livros. Todos eles foram muito bem recebidos pelo público, que logo o consagrou com grande popularidade e filas nos lançamentos. Me Ajude a Chorar é uma coleção de crônicas curtas e capciosas. Assim, de maneira simples, através de alegorias, o autor apresenta histórias honestas e escreve sobre seus sentimentos, sobre a vida e, principalmente, sobre esperança.

