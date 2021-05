3 plataformas gratuitas para te ajudar nos estudos

Para muitos estudantes, a rotina pesada e a falta de tempo são grandes desafios que os impedem de focar nos estudos. A cada dia que passa as demandas aumentam, e fica complicado conciliar muitas tarefas num curto período. Nesse sentido, os aplicativos e plataformas online podem ser de grande ajuda.

Há algumas plataformas que possibilitam o acesso a uma enorme variedade de conteúdos em qualquer lugar e de maneira gratuita. Por isso, apresentamos abaixo 3 dicas de plataformas que podem te auxiliar nos estudos.

Dicionário de Sinônimos

Entender e dominar os sinônimos é fundamental para criar uma boa redação, ou até mesmo para responder a outras questões dissertativas. Além de evitar as repetições de termos, o uso de sinônimos enriquece o texto e dá mais fluidez na hora da leitura. Por isso, essa primeira dica pode ser de grade valia para os estudos.

A plataforma on-line Dicionário de Sinônimos oferece uma série de exemplos para te ajudar quando faltarem palavras. Além de sua versão web, há também um aplicativo. Assim, o usuário pode descobrir novos significados e expressões para aperfeiçoar seu repertório de maneira prática.

Acentuando

Esse é um aplicativo direcionado para quem tem dificuldades com as regras de acentuação da língua portuguesa. A plataforma apresenta uma variedade de questões objetivas sobre os diferentes tipos de acentos. Além disso, ela traz também as explicações sobre as regras para usar cada um.

Há exercícios em diferentes níveis e outras questões mais complexas, principalmente as retiradas de concursos e vestibulares. Há ainda como interagir e sanar dúvidas com outros usuários por meio do ranking.

Verbos Portugueses

Por fim, apresentamos o Verbos Portugueses. Neste aplicativo, o usuário pode sanar as dúvidas sobre conjugação de forma rápida. Além disso, ele pode ser usado no modo off-line e possui uma bem interface simples e intuitiva. Com poucos toques é possível ter acesso a inúmeros tópicos de conteúdo sobre os mais diferentes verbos da língua.

