4 fatos importantes sobre o rio Amazonas

O rio Amazonas é incomparável a qualquer outro rio da Terra.

Os enormes volumes de água que a Amazônia carrega alimentam a adjacente Floresta Amazônica, tornam impossível construir pontes e até mesmo elevar a altura do oceano no Mar do Caribe.

Além do papel do rio Amazonas como uma potência global de água doce, o passado geológico da Amazônia, a vida selvagem única e o impacto na história humana tornam este rio um dos lugares mais fascinantes da Terra.

1. O Rio Amazonas costumava fluir na direção oposta

Entre 65 e 145 milhões de anos atrás, o rio Amazonas corria em direção ao oceano Pacífico , na direção oposta que flui hoje. Onde fica a foz do rio Amazonas hoje, houve uma vez um planalto que permitia esse fluxo para o oeste. A ascensão da Cordilheira dos Andes no oeste forçou o rio Amazonas a reverter o curso.

2. É o maior rio do mundo em volume

O rio Amazonas possui o maior volume de água doce de qualquer rio do mundo. O rio libera cerca de 200.000 litros de água doce no oceano a cada segundo. Juntos, esse fluxo de água doce é responsável por quase 20% de toda a água do rio que entra no mar.

3. E o segundo maior rio da Terra

Com cerca de 4.000 milhas de comprimento , o Rio Amazonas é o segundo maior rio do mundo. O comprimento impressionante da Amazônia é superado pelo rio Nilo de 4.132 milhas de comprimento. Atrás do Amazonas, o próximo rio mais longo é o Rio Yangtze, que é apenas 85 milhas mais curto que o Amazonas.

4. Afeta o nível do mar no Mar do Caribe

O rio Amazonas libera tanta água doce no Oceano Atlântico que altera o nível do mar no Caribe.

Conforme a água doce sai da foz do Amazonas, ela é captada pela Corrente do Caribe, que carrega a água para as ilhas do Caribe. Em média, os modelos preveem que o rio Amazonas sozinho faz com que os níveis do mar no Caribe sejam cerca de 3 cm mais altos do que seriam sem as contribuições de água doce da Amazônia.