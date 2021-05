4 podcasts para estudar atualidades para o Enem

O podcast é um tipo de mídia criado no início do século XXI que, ao longo dos últimos anos, vem se consolidando um vasto público no Brasil. Os programas são interativos e atraem produtores e públicos de diferentes nichos. Assim, os assuntos abordados vão desde humor até ciência e política.

Com a rotina corrida e o pouco tempo para administrar as tarefas, os podcasts se tornaram uma maneira de se informar, estudar e se divertir em momentos em que talvez você não possa ler um livro. Pensando nisso, separamos uma lista com indicações de podcasts que são perfeitos para estudar para provas como o Enem, por exemplo.

Podcasts de notícias e atualidades

Xadrez Verbal

Apresentado pelo historiador Filipe Figueiredo e por Matias Pinto, o Xadrez Verbal debate temas relacionados às ciências humanas como, por exemplo, política e fatos históricos. Portanto, é uma excelente ferramenta para aqueles que estão se preparando para provas de concursos ou vestibular. Além de estar disponível no iTunes, o Xadrez Verbal também possui um site e um canal no Youtube.

Café da Manhã

O Café da Manhã é um podcast criado pela Folha de S. Paulo e apresenta temas diversos como economia, ciência, cultura, saúde e outros assuntos relevantes e de interesse público. O programa é matinal e está sob o comando dos jornalistas Magê Flores, Bruno Boghossian e Maurício Meirelles. Além disso, é possível acompanhar os episódios em diversas plataformas, como o Spotify e o Deezer.

Estadão Notícias

Desenvolvido pelo jornal Estado de S. Paulo, o Estadão Notícias é um programa diário que aborda os assuntos que estão em destaque nos noticiários brasileiros. O podcast é produzido pela Rádio Eldorado e apresentadores e entrevistados convidados analisam os temas com olhar crítico e jornalístico. Desse modo, é uma ótima fonte de reflexão sobre as notícias.

Foro Tresina

Por fim, apresentamos o Foro Teresina. Esse podcast de política faz parte da revista Piauí conta com a apresentação dos jornalistas Fernando de Barros e Silva, José Roberto de Toledo e Malu Gaspar. Os episódios novos são lançados semanalmente. Assim, toda quinta-feira, há um episódio com um apanhado das principais notícias da semana.

Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Leia História da escrita: um breve panorama sobre os primeiros registros de escrita.