5 formas de se acalmar antes das provas

O estresse é a maneira da natureza lhe dizer para ir em frente. É uma parte inevitável da vida do estudante que pode ser um osso duro de roer. Lembre-se de que essa sensação existe por um motivo e você pode optar por deixá-lo ser sua ruína ou usá-lo para melhorar seu trabalho.

Para combater o estresse provocado pelas provas, entretanto, primeiro você precisa entender as razões por trás dessa ansiedade elevada. Em seguida, você pode estabelecer métodos para reduzir as pressões que sente. De acordo com pesquisadores, há certas explicações comuns para isso:

Baixos níveis de motivação

Falta de preparação e planejamento

Altas expectativas de terceiros

Alta competitividade

A diferença entre um aluno que permite que o estresse os sobrecarregue e alguém que o usa para pressioná-los com mais força é o que eles fazem quando estão enfrentando uma barreira no meio do estudo.

Alunos admiráveis farão uma pausa, refletirão e escolherão um caminho que os ajudará a superar o impasse, não apenas esperar que a onda os engula.

A seguir, apresentamos algumas maneiras inesperadas de colocar esses sentimentos negativos de lado e se concentrar em seus objetivos de aprendizagem. Se você não está preso à inspiração neste momento (talvez esteja procrastinando ao ler isso)?

Você pode estar procurando por este conselho antes de suas provas, então tome nota!

1. Ouça músicas que você goste

Ouvir música pode criar um ambiente positivo e produtivo, elevando seu humor e encorajando você a estudar com mais eficácia e por mais tempo.

A música clássica, por exemplo, é recomendada como o melhor tipo de música para aumentar o poder do seu cérebro, entretanto quaisquer músicas que você curta também pode funcionar. Confira as listas de reprodução no Spotify para encontrar facilmente o que funciona para você.

2. Faça uma caminhada rápida

Muitos alunos acham que devem passar todo o tempo antes das provas com os livros abertos e a caneta pronta para a ação. No entanto, pesquisas provaram que exercícios, como dar uma caminhada, podem aumentar sua memória e capacidade cerebral.

3. Libertar-se das distrações

Aposto que você nem percebe quantas vezes você consulta o Facebook, Instagram ou qualquer que seja o seu vício?

Quando você soma tudo junto, é uma perda de tempo significativa. Pode ser difícil se desligar de sua vida fora do estudo, mas manter o objetivo final e o prazo em mente facilitará o processo.

4. Deixe a mente livre

A meditação é uma das maneiras mais eficazes de fazer uma pausa e ver seu estresse de uma perspectiva diferente. Praticar meditação é outra maneira de manter o foco enquanto melhora a saúde física e mental para reduzir o estresse pré-prova .

5. Comer chocolate amargo

Acredite ou não, isso é 100% verdadeiro. Comer chocolate amargo com mais de 70% de cacau combate o cortisol, o hormônio do estresse da prova e tem um efeito geral relaxante no corpo. Além disso, o chocolate libera endorfinas que atuam como um combatente natural do estresse.