5 piores tipos de poluição da água

Se você pensou que jogar uma embalagem em um rio enquanto acampava era a forma mais comum de poluição da água, pense novamente: do escoamento agrícola ao tratamento de dejetos, a poluição afeta cada vez mais o abastecimento de água da Terra a cada minuto.

Confira cinco dos tipos de poluição da água mais invasivos e prejudiciais.

Esgoto e Fertilizante

O esgoto não é um problema tão grande quanto alguns outros poluentes, mas tem seus perigos: em pequenas quantidades, ele se decompõe naturalmente e não prejudica a água de forma alguma, mas em grandes quantidades, esgota a quantidade de oxigênio na água.

Quando muito oxigênio é eliminado, a área poluída não pode suportar a vida marinha. Essas áreas são conhecidas como “zonas mortas”, e existem mais de 400 delas ao redor do mundo, causando grandes danos à saúde dos oceanos.

Chuva ácida

Embora a campanha de conscientização sobre a chuva ácida tenha tornado isso menos problemático do que era no passado, ainda é um grande problema de poluição.

Uma rápida atualização sobre como: a queima de combustíveis fósseis libera compostos que interagem com o H20 no ar, criando uma versão modificada da gota de chuva – uma que inclui ácido nítrico e sulfúrico, que polui a água e o solo afetados pela chuva.

Fontes não pontuais

Toda a poluição da água ocorre de duas maneiras: por meio de sistemas pontuais ou não pontuais. A poluição difusa vem de fontes indiretas, como escoamento agrícola, resíduos de mineração, estradas pavimentadas e atividades industriais.

É impossível rastrear o poluidor original nesses casos, mas produtos químicos e compostos tóxicos chegam ao sistema de água da mesma forma – por meio da drenagem da água da chuva, derretimento da neve e rios correndo.

A indústria do petróleo

Tudo sobre a indústria do petróleo – perfuração, movimentação, colocação de oleodutos, transporte marítimo – abre a possibilidade de poluição da água.

De plataformas comprometidas por mau tempo (como as da Costa do Golfo) a barcaças com vazamentos acidentais, o dano nunca é intencional, mas ainda é um dos maiores perigos enfrentados pela água limpa e pela vida marinha.

Poluição térmica

Isso pode não parecer uma coisa tão ruim – afinal, água quente e água fria acabam por equilibrar, certo?

Certo – mas até então, descarregar água quente enquanto resfria usinas de energia significa mudar a temperatura da fonte de água, o que pode estimular a densidade das espécies a mudar e alterar a biologia da água.

A poluição térmica, então, pode ser tão prejudicial quanto a poluição bacteriana ou sedimentar.