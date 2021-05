5 podcasts para estudar para o vestibular em qualquer lugar

Os podcasts são programas de áudio que ficam disponíveis em diversas plataformas, de modo que o ouvinte pode escutar quando quiser. Geralmente, esses programas trazem conversas, debates, diversas informações sobre os mais variados assuntos. Há podcasts de humor, de notícias, debates, entrevistas e muito mais. Desse modo, esses programas têm se tornado uma ótima opção para os estudantes que precisam aprender de maneira prática.

Pensando nisso, selecionamos cinco podcasts perfeitos para estudar para o vestibular a qualquer momento e em qualquer lugar. Confira abaixo!

Dicas de podcasts para vestibulandos

1. Dá Ideia

Em primeiro lugar, apresentamos o podcast Dá Ideia, que conta com episódios quinzenais sobre temas da atualidade. Nesse programa, professores abordam os temas de maior destaque na sociedade com o objetivo de ajudar os ouvintes a se prepararem para provas de redação. Desse modo, é um ótimo podcast para aumentar o repertório sociocultural.

2. A Nossa Língua de Todo Dia

Já o programa A Nossa Língua de Todo Dia ajuda os ouvintes com os assuntos de língua portuguesa. Com a apresentação do professor Pasquale Cipro, os episódios respondem a dúvidas comuns entre os falantes. Nesse sentido, o podcast proporciona por meio de uma linguagem simples e clara o conhecimento sobre o uso da norma culta.

3. 30 minutos

Com episódios que duram 30 minutos, esse podcast é perfeito para quem deseja aprender mais sobre literatura, pois trata de diversas obras literárias. Desse modo, o ouvinte pode ter acesso à leitura de trechos de obras e pode acompanhar comentários sobre os movimentos literários que caem no vestibular. Além disso, é possível conferir ótimas dicas de leitura.

4. Hoy Hablamos

O Hoy Hablamos é um dos melhores podcasts para entrar em contato com a língua espanhola. Assim, além de trazer comentários sobre as atualidades do mundo hispano, o podcast traz também episódios para sanar as dúvidas sobre a gramática do espanhol.

5. Domine Inglês

Por fim, apresentamos o Domine Inglês, o podcast para os vestibulandos que estão se dedicando ao aprendizado da língua inglesa. Com conteúdos diários, o Domine Inglês oferece episódios sobre vocabulário, gramática, expressões idiomáticas e muito mais. Desse modo, é uma excelente opção para saber mais sobre o inglês e treinar o conhecimento já adquirido.

