5 vezes que o Liverpool deu ‘chapéu’ no United e garantiu reforços dos mais valiosos

Dentro de campo, todos conhecem a história da rivalidade entre Manchester United e Liverpool. Fora dele, porém, os times ainda disputam atletas no mercado de transferências, com algumas joias tendo que escolher entre os históricos adversários da Premier League.

Neste domingo (2), um novo capítulo entre esses dois times será escrito em Old Trafford. Para o United, significa a manutenção na briga pelo título, enquanto para o Liverpool vale a aproximação do top 4. A ESPN Brasil e o ESPN App transmitem o duelo ao vivo e com exclusividade a partir de 12h30 (de Brasília).

Nos últimos anos, com os investimentos da FSG (empresa americana dona do Liverpool) aumentando e o sucesso nas quatro linhas, os Reds deram alguns ‘chapéus’ nos rivais de Manchester no mercado de transferências.

Uma das mais emblemáticas ocorreu em 2015, quando o United foi o primeiro time a se interessar em um certo atacante de destaque do Hoffenheim: Roberto Firmino. Mas, enquanto os Red Devils esperavam a campanha da seleção brasileira na Copa América, os Reds foram até o Chile e selaram a negociação.

Outro brasileiro que sempre esteve na mira do United foi Fabinho. Ao longo de 2018, o volante brasileiro, então no Monaco, chegou a ter algumas conversas com o clube, mas foi o Liverpool, dois dias depois da final da Champions League contra o Real Madrid, que selou o negócio com o volante.

O hoje camisa 3 de Klopp já afirmou ter conversado com os rivais dos Reds, assim como outro craque de Jürgen Klopp, Sadio Mané. Neste caso, porém, chegou a existir uma proposta pelo senegalês, em 2016, quando ele estava no Southampton, mas uma ligação do técnico alemão mudou todo panorama das negociações.

Mas em nenhuma outra tentativa de contratação o Manchester United foi tão bobo como com Virgil Van Dijk, também do Southampton. Isso porque o interesse no zagueiro era antigo, mas os rivais só foram tentar uma conversa com o holandês no momento em que seus exames médicos no Liverpool já haviam sido feitos e o negócio já estava selado.

Outra negociação parecida ocorreu com Takumi Minamino. Em janeiro de 2020, o Liverpool pagou uma multa de pouco mais de 7 milhões de libras ao Red Bull Salzburg e levou o japonês. O United? Não sabia da existência da cláusula e, mais uma vez, ficou a ver navios.

Para a próxima temporada, um novo ‘chapéu’ já parece ter ocorrido. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Liverpool já acertou a contratação de Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, por 40 milhões de libras (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual). O jogador era um alvo declarado do Manchester United.