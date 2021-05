A Autoanálise Em Uma Entrevista de Emprego

Sua percepção sobre si mesmo em uma entrevista de emprego

A sua postura em uma entrevista de emprego pode ser um diferencial para que você consiga ocupar a vaga oferecida pela empresa.

Além disso, analisar seu próprio comportamento em uma entrevista de emprego pode te ajudar a ajustar pontos que favoreceram o seu direcionamento na carreira. Por isso, mesmo que você não consiga uma vaga em um determinado momento, a autoanálise quanto ao seu comportamento dentro de uma entrevista de emprego pode direcionar a sua carreira, seus planos e tornar mais orgânica uma nova postura.

Dessa forma, você poderá ter mais segurança para futuras entrevistas de emprego, alcançando seus objetivos. No entanto, você precisa verificar seus pontos de melhoria sem que isso se torne uma fonte de autocobrança, já que muitas falhas dos candidatos durante o processo seletivo são oriundas da ansiedade.

Como devo me vestir?

Antigamente, (não tão antes assim) era imprescindível que você fosse para uma entrevista de emprego de uma maneira totalmente formalizada, com roupas sociais. No entanto, o mercado de trabalho mudou tanto para as empresas, como para a maneira de realizar processos seletivos.

Na atualidade, é muito comum que as pessoas se vistam de maneira mais informal para uma entrevista de emprego. No entanto, você precisa respeitar a cultura da empresa, por isso, procure no site informações sobre a empresa, se for uma empresa tradicional, precisa se vestir de maneira social. Se for uma startup, por exemplo, você poderá se vestir de forma mais casual.

E se eu falar algo errado?

O seu medo de errar faz com que você erre. É por isso que deve se atentar aos seus pontos positivos e não ficar se cobrando.

Procure se firmar nos seus pontos positivos, analisando o seu currículo. Assim sendo, você deve verificar em cada experiência, o que você realmente aprendeu. Essa análise te dá segurança para que você direcione assertivamente a entrevista de emprego.

Não se preocupe em falar algo errado, se preocupe em falar algo que faça sentido para você e que seja verdadeiramente um fato oriundo de suas experiências profissionais.

Não foi dessa vez

Caso você não consiga aprovação em uma determinada entrevista de emprego, não se veja como uma profissional sem valor. Muito pelo contrário, você deve procurar extrair o melhor de cada experiência para que se sinta mais seguro em outros processos seletivos.

Certamente, essa busca por crescimento fará diferença, não somente numa entrevista de emprego, como em toda sua carreira profissional.