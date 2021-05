A casa do BBB21 tem um estilo único. Quer deixar a sua com o seu jeitinho? | MINHA ITATIAIA

Se você se apaixonou pelas soluções da Itatiaia que estão no BBB21 e quer deixar a sua casa do seu jeitinho, aqui tem tudo o que precisa! O programa está na reta final, mas, em vez de ficar só na saudade, que tal levar para a sua casa o bom gosto das cozinhas mais vigiadas do Brasil?

Confira agora dicas práticas para reinventar sua casa 👇

1. Fique atento ao tamanho da cozinha

Na Itatiaia você encontra soluções com diferentes tamanhos e funções, por isso é essencial ficar atento antes de fazer a sua escolha. Os armários moduladores, como os da Itatiaia, são perfeitos para todos os espaços, dos menores aos maiores, pois é possível variar composições que caibam no seu ambiente.

As cozinhas modulares possuem diversas funcionalidades que se adaptam ao que você precisa em sua rotina. Além disso, podem ser integradas em diversos ambientes, como varandas gourmet, salas de estar e em outros cômodos da sua casa.

E um bônus: as soluções da Itatiaia podem ser transportadas com facilidade para você levar e montar como e onde quiser.

2. Pense no design e na decoração

Você tem um estilo único, e, com certeza, a Itatiaia tem um que combina com o seu jeitinho.

A melhor parte de escolher o Estilo Itatiaia Minimalista é que você pode pensar em como o design do modelo compõe a decoração. As soluções desse estilo trazem móveis mais discretos, ou até mesmo muita personalidade, se tornando o protagonista da sua decoração.

No Estilo Itatiaia Pop Art, você encontra soluções alegres e criativas que contam com cores e detalhes especiais. Com muita descontração, esses elementos marcantes deixam a sua decoração ainda mais especial.

Todos os móveis e cozinhas do Estilo Itatiaia Industrial possuem muita personalidade e detalhes funcionais. Por conta disso, esse é um ótimo estilo para você combinar com a sua decoração, dando um toque de modernidade ao espaço.

No Estilo Itatiaia Retrô, a linguagem é única, uma releitura modernizada de elementos que brincam com nossa memória afetiva.

3. Lembre-se das suas atividades diárias

Além do tamanho e da aparência, o ambiente ideal também precisa ajudar nas suas atividades do dia a dia. Por essa razão, lembre-se de levar em consideração as suas necessidades!

As soluções modulares, da Itatiaia, resolvem muito bem questões da rotina, otimizando a organização o uso dos armários. Por exemplo, com os paneleiros com espaço para eletros, tudo fica no seu devido lugar e você deixa a bancada livre para preparo dos alimentos.

Além disso, você encontra soluções incríveis para completar a sua cozinha como fogões, cooktops e fornos elétricos que tornam a sua experiência ainda mais agradável.

4. Pense no valor de investimento

Com os armários modulares, fica muito mais fácil levar os seus móveis com você! Por exemplo, quando você mudar de casa, mude a composições dos módulos para encaixar no novo espaço.

Além disso, as nossas cozinhas oferecem uma alta durabilidade e qualidade, por isso são produtos que ficam com você por muito tempo.

Agora que já sabe como é fácil reinventar sua casa com soluções Itatiaia, comece a tirar os planos do papel acessando o site.