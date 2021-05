A Gata comeu, Rubi e mais: confira a lista de lançamentos da Globoplay para junho

Gosta de maratonar séries e novelas? A Globoplay anunciou nesta quinta-feira (27), uma lista de novidades que irão chegar em junho ao catálogo. A plataforma de streaming conta com lançamentos e sucessos que marcaram época, como “A Gata comeu”. Confira mais títulos: 03/06

Série

Ação, Policial

Ano de produção: 2018 – em produção

Sinopse: Um ex-integrante da marinha americana retorna do Afeganistão e usa suas habilidades de militar para trabalhar como um investigador particular no Havaí.

Sessão De Terapia – Temporada 5

Série

Drama

Ano de produção: 2021 Sinopse: A vida familiar volta a assombrar Caio a partir da notícia de que sua mãe faleceu e deixou uma herança.

Novela

Ano de produção: 1985

Elenco: Christiane Torloni, Nuno Leal Maia, Bia Seidl, Mauro Mendonça, Anilza Leoni, Laerte Morrone, Fátima Freire, Roberto Pirillo, Cláudio Corrêa e Castro, Marilu Bueno, Luís Carlos Arutim.

Lexa: Mostra Esse Poder

Série documental

Documentário

Ano de produção: 2021

Sinopse: Neste documentário, iremos entender as dificuldades de transição entre o anonimato e a fama, com os bastidores de uma vida quase sem tempo para descanso. Dividindo-se entre comandar uma equipe e dedicar tempo a família, amigos e marido. Tudo isso sendo uma das maiores artistas do país.

Outros lançamentos de junho

Documentário

Ano de produção: 2021

Sinopse: Os 80 anos de Erasmo Carlos, pioneiro do rock brasileiro, são contatos com imagens inéditas: a turma da Tijuca, a Jovem Guarda, o sucesso internacional, a amizade com Roberto Carlos e sua poderosa influência de comportamento, moda e atitude ao longo das décadas.

Série Documental

Documentário

Ano de produção: 2021

Sinopse: Documentário conta a história do gigante do humor, seguindo a vida de Cláudio Besserman Vianna (ele nem sempre foi o Bussunda) da infância até a morte inesperada em junho de 2006, durante a cobertura da Copa do Mundo. Trajetória que se confunde com as biografias dos outros Cassetas e de uma revolução no humor na TV.

Série

Drama, Policial

Ano de produção: 2020

Sinopse: Após trabalhar durante anos na fronteira dos Estados Unidos com o México, o americano Bem Clemens passa a cooperar com as pessoas que sempre tentou manter distante do seu país.

Série

Drama

Ano de produção: 2020

Sinopse: Dona de uma ambição sem limites, a sedutora Rubi feriu muitas pessoas para conquistar uma vida luxuosa. Convencida por uma jovem jornalista, a mulher misteriosa conta sua história.

Nancy Drew – Temporada 2

Série

Suspense, Mistério, Sobrenatural

Ano de produção: 2020 Sinopse: Em uma fase delicada após uma tragédia familiar, Nancy Drew volta à vida de detetive para investigar um crime misterioso em uma cidade cheia de suspeitos com segredos.

Wynonna Earp – Temporada 4

Série

Ação, Sobrenatural

Ano de produção: 2020

Sinopse: Após um longo tempo fora, Wynonna, descendente do lendário Wyatt Earp, retorna à cidade de Purgatório e precisa proteger sua família, lutando contra demônios.

Zoey E Sua Fantástica Playlist – Temporada 2

Série

Comédia, Musical

Ano de produção: 2021

Sinopse: Após um acidente inusitado, Zoey adquire a capacidade de ouvir os pensamentos e desejos mais íntimos das pessoas através de números musicais que só ela vê.

Izombie – Temporada 5

Série

Drama, Sobrenatural, Policial

Ano de produção: 2019

Sinopse: Após se transformar em zumbi, Olivia, uma estudante de medicina, começa a trabalhar em um necrotério para se alimentar de cérebros e passa a solucionar crimes com seus novos dons.

Série

Comédia

Ano de produção: 2015

Sinopse: Nos bastidores de uma novela de língua espanhola, a estrela Ana Sofía vive os desafios de não falar espanhol e também dramas de amor, vida, ódio e até morte. Uma verdadeira novela.

Série

Comédia, Drama

Ano de produção: 2016 – 2019

Sinopse: Em meio a um ano difícil por conta da morte do marido, Cathy precisa da ajuda de sua problemática, mas adorável, família para reconstruir sua vida.

Ray Donovan – Temporada 7

Série

Drama, Policial

Ano de produção: 2019

Sinopse: Ray Donovan mantém uma agência de detetives em Los Angeles para resolver problemas de ricos e famosos. Enquanto lida com celebridades, ele precisa cuidar da família problemática.

Lançamentos de junho para assinantes de Globoplay + canais ao vivo

A cada episódio, Jojo Todynho recebe no seu talk show um novo convidado para um papo sincero e bem-humorado

Novos episódios toda Quinta, às 21h30, ao vivo no Multishow. Sexta – VOD

No dia 28, o TVZ será tomado pelas cores do arco-íris com um programa especial. Apresentado por Gloria Groove, que irá interagir com diferentes convidados para uma conversa (remota). O programa dará destaque para clipes de artistas LGBTQIA+, tanto consagrados como novos artistas do segmento

20h – Especial Orgulho Multishow

O Multishow segue as comemorações do Dia do Orgulho LGBTQIA+ com o Especial Orgulho Multishow. O evento ao vivo contará com shows de MC Rebecca, Preta Gil, Aretuza Lovi e apresentação de Pepita, além de entrevistas remotas, quadros e VTs sobre o assunto. O evento conta ainda com a arrecadação de fundos para a Casa Nem – um centro de acolhimento que conta, atualmente, com 47 jovens LGBT+ em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro.

Inglaterra x Croácia

Dia 13/6 às 10h

França x Alemanha

Dia 15/6 às 16h

Itália x Suíça

Dia 16/6 às 16h

Portugal x França

Dia 23/6 às 16h

Quem Pode Jogar? é um filme que revela como quatro corajosos atletas transexuais treinam, jogam, e enfrentam as barreiras do preconceito no esporte.

Série original Canal Brasil que retrata a história do hospício Colônia de Barbacena, hospício que existiu por quase um século, através da história da personagem Elisa, vítima, como tantos outros, de uma internação injustificada.