A Vida da Gente: Eva se mete na vida amorosa da filha e leva patada

“Não me leve a mal. Eu gostaria de pedir que o senhor tivesse um pouquinho de paciência com a Ana. Eu sei que ela é uma pessoa difícil de ser domada, sempre foi assim desde pequenininha. E, depois do despertar, as coisas não têm sido fáceis pra ela, como o senhor sabe melhor do que ninguém. fáceis pra ela, como o senhor sabe melhor do que ninguém”, dirá Eva.