ABC Paulista anuncia 631 vagas de emprego para esta semana

A última semana de maio começa com boas notícias para os moradores da região metropolitana de São Paulo. Isso porque as cidades do ABC Paulista, importante polo econômico e industrial, anunciaram 631 vagas de emprego para diversas funções e áreas de atuação.

O destaque fica para o município de São Caetano do Sul, que reúne 232 oportunidades para quem está em busca de uma recolocação profissional. Os interessados devem acessar o Portal do Emprego, plataforma da prefeitura, para se cadastrar e se candidatar gratuitamente às posições de pedreiro, pintor, marceneiro, tapeceiro, terapeuta ocupacional, auxiliar administrativo, analista de sistemas, entre outras.

Em São Bernardo do Campo, são 176 vagas disponibilizadas pela Central de Trabalho e Renda (CTR). Do total ofertado pelo serviço municipal, cerca de 70 são para operadores de prensa, 32 para atendentes de lanchonete, 30 para motoristas de caminhão, 20 para operadores de empilhadeira e muito mais. Para concorrer às oportunidades, os candidatos devem comparecer na sede do CTR, localizada na Rua Padre Lustosa, nº 48, no Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e de sexta-feira, das 8h às 15h.

Já em Santo André, o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR) oferece 25 oportunidades para diversas funções. Informações sobre as vagas disponíveis devem ser obtidas pelos telefones 4433-0776 e 4433-0778 (ambos por WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected] Os interessados podem, ainda, comparecer à unidade, localizada no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, mediante agendamento prévio, realizado pelo site www.santoandre.sp.gov.br/portalservico.

Outras cidades, como Diadema, Mauá e Ribeirão Pires também estão com vagas abertas para diferentes funções. Para concorrer, os interessados devem acessar o site das respectivas prefeituras para ter acesso à lista completa de oportunidades disponíveis, confirmar os requisitos e cadastrar o currículo.

Luandre oferece oportunidades no ABC

Além das vagas oferecidas pelo serviço municipal, a Luandre, agência especializada em recrutamento e seleção, está oferecendo 70 vagas na região, com salários de até R$ 4.500. Os interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.