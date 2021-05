Abel fecha a preparação do Verdão para duelo contra a Ponte e pode ter reforço para rodada decisiva do Paulistão

Neste sábado (8), o Palmeiras realizou os últimos trabalhos visando o duelo contra a Ponte Preta, que fecha a primeira fase do Paulistão. A partida acontece em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Nas atividades na Academia de Futebol, o elenco do Palestra foi dividido em dois grupos: Os jogadores que enfrentaram o Santos, no meio de semana foram para trabalhos regenerativos na parte interna do centro de treinamento após rápido trabalho com bola. Já os atletas que permaneceram no gramado, participaram de um treino tático comandado por Abel Ferreira.









Após se recuperar de lesão na coxa, Lucas Lima já treina sem restrições e tem grades chances de integrar o time titular do Abel para o jogo contra a Macaca de Campinas. Por outro lado, Kuscevic, Breno Lopes e Gabriel Veron devem ficar de fora pois ainda não concluíram os tratamentos de suas respectivas lesões. Gabriel Menino também está em trabalhos específicos, com um cronograma planejado para que o jogador avance em seu recondicionamento físico.

O Verdão está na terceira colocação em seu grupo no Paulistão, com 18 pontos, atrás do vice-líder, Novorizontino, por um ponto. Para passar às quartas de final do Estadual, vai jogar neste domingo pela vitória e torcer por uma combinação de resultados.

Lucas Lima está à disposição de Abel após se recuperar de lesão e pode pintar como titular diante da Ponte Preta – Foto: Flickr Oficial Sociedade Esporttiva Palmeiras – autor: César Greco



A tendência é que Abel siga seu planejamento em escalar um time alternativo, visando a intensa agendo Alviverde. Contudo, para enfrentar a Ponte Preta, Palmeiras que vai a campo deve ter a provável escalação: Vinicius Silvestre (Jailson); Garcia, Henri, Renan e Victor Luis; Fabinho, Pedro Bicalho e Lucas Lima; Esteves, Giovani e Rafael Elias.