Abel Ferreira recusa Arábia por Palmeiras, mas não descarta Europa em futuro breve

O técnico Abel Ferreira recebeu uma sondagem para trabalhar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última semana. Mesmo sendo financeiramente vantajoso, o interesse do clube de maior torcida no país árabe não foi levado adiante pelo português, que optou por manter-se focado no Palmeiras.

Contudo, conforme informado primeiramente pelo repórter Bruno Andrade, do Uol, e confirmado pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!, o comandante alviverde não fecha as portas para possíveis clubes europeus que tentem abrir contato nos próximos meses. Há uma tendência de que, com o fim iminente da temporada do futebol na Europa, algumas equipes surjam como interessadas no trabalho de Abel Ferreira, e o técnico não negaria discutir este tipo de oportunidade.

Vale lembrar que, conforme noticiado pelo NP/L! nas últimas semanas, apesar das afirmações de Maurício Galiotte que dão a entender que tudo está ‘em paz’ com o treinador, Abel esteve incomodado com o fato de estar ‘isolado’ nas cobranças ao calendário do futebol brasileiro e com a falta de reforços neste início de temporada.

Na Europa, Abel Ferreira trabalhou profissionalmente pelo Paok-GRE e Braga-POR (Foto: Divulgação/PAOK)

Por outro lado, em todas as ofertas que recebeu para deixar o Verdão até o momento, o português não levou qualquer conversa adiante e sempre se dedicou inteiramente ao atual trabalho. Foram os casos, por exemplo, do Al-Rayann, do Catar, e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Abel Ferreira volta a comandar o Palmeiras neste domingo (2), contra o Santo André, no Canindé, pela décima rodada do Campeonato Paulista 2021. Em situação complicada na classificação do torneio, o Verdão precisa tirar seis pontos de nove em disputa do Novorizontino, segundo colocado na chave, para avançar aos mata-matas.