Abertas as inscrições para o programa Aqua Capital Estágio 2021

Quer iniciar a sua carreira profissional em uma empresa que cresce diariamente? Esta pode ser a sua chance, já que as inscrições para o programa Aqua Capital Estágio 2021 estão abertas. Mas, atenção: somente serão aceitas candidaturas realizadas até o dia 5 de maio.

O processo seletivo da Aqua Capital, fundo de private equity, que atua com foco em investimentos inovadores e sustentáveis na área de agricultura e alimentos, Aqua Capital, visa a contratação de pessoas autodeclaradas negras.

Serão aceitos estudantes do 2º ao 4º ano dos cursos de Administração, Comércio Exterior, Contabilidade, Economia, Engenharias, Estatística e Matemética, com disponibilidade para estagiar seis horas por dia. Inicialmente, os contratados trabalharão no regime de trabalho remoto, mas a tendência é que eles sejam alocados na modalidade híbrida quando a volta para o escritório, localizado em São Paulo, for segura.

Esta é a primeira edição do programa, que garante aos selecionados a oportunidade de estagiar ao lado de uma equipe altamente capacitada e especializada na área de investimentos, com papel fundamental no negócio da empresa. Ainda, os estagiários da Aqua Capital receberão treinamentos de imersão e integração, além de capacitações técnicas e de língua estrangeira, tendo a chance de aprender e desenvolver competências técnicas, comportamentais e com visão 360 graus do negócio.

Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, dentre os quais destacam-se vale-refeição e vale-transporte, além da mentoria com os gestores da empresa e treinamentos diversos.

Como se inscrever no processo seletivo

As inscrições para o programa Aqua Capital Estágio 2021 estão abertas e serão encerradas no próximo dia 5 de maio. Os interessados devem acessar o site da 99 Jobs, consultoria responsável pela seleção, para cadastrar o currículo.

O processo seletivo será composto por testes, desafios e dinâmicas on-line. Além disso, durante todo o programa, que tem duração de até 24 meses, os contratados passarão por avaliações de desempenho.