Acusado de agredir amante, Zé Carlos é solto após pagar fiança

Ex-Ponte Preta, CRB e Cruzeiro paga fiança e é solto após agredir amante



Zé Carlos, de 38 anos, passou a noite deste domingo na delegacia

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 31 (AFI) – Preso no último domingo em Maceió suspeito de agredir uma mulher com quem teria um caso extraconjugal, o atacante Zé Carlos foi solto nesta segunda-feira depois de pagar uma fiança no valor de 30 salários mínimos.

Sem clube depois de ter defendido o Murici no último Campeonato Alagoano, o atacante de 38 anos passou a noite na Central de Flagrantes I em uma cela comum. De acordo com o Globoesporte.com, Zé Carlos não quis se alimentar durante o período que ficou preso.

Zé Carlos foi solto nesta segunda-feira após pagar fiança (Foto: Divulgação/CRB)

O delegado Vinícius Ferrari contou que a versão da vítima é que ela foi agredida duas vezes pelo jogador e, depois de se jogar com o carro em movimento, foi encontrada por uma viatura da Polícia Militar.

Essa não é a primeira vez que Zé Carlos é acusado de violência doméstica. Em 2016, o atacante teria agredido uma mulher em um bar em Maceió.

MAIS DE ZÉ CARLOS

Zé Carlos, o Zé do Gol, foi revelado pelo Corinthians-AL e rodou por CRB, Ponte Preta, Cruzeiro, Portuguesa, Criciúma, Santa Cruz, Fortaleza, Paraná, São Bernardo, Remo e Murici.

Pelo Criciúma chegou a ser artilheiro da Série B de 2012 com 27 gols. Em 2015, balançou as redes em 19 oportunidades pelo CRB.