Acusados de roubar mulher e adolescente são espancados na região metropolitana

Três elementos acusados de assalto a uma mulher de 46 anos e a uma adolescente de 16 escaparam por pouco de um linchamento na noite desta segunda (24) na cidade de Messias, região metropolitana da capital. O assalto ocorreu na principal avenida do Centro da cidade.

Depois de serem detidos por populares, o trio foi arrastado pelas ruas da cidade, sob agressões de paus e socos e levado até o Cisp do município. As agressões foram filmadas e circulam nas redes sociais nesta terça (25).

De acordo com informações repassadas à imprensa pelo Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), os suspeitos, com idades de 16, 18 e 21 anos, residem na cidade de Murici e teriam ido a Messias cometer roubo a pessoas que circulavam em via pública, simulando possuírem armas de fogo.

Depois de detidos, os acusados foram levados ao posto de saúde da cidade e posteriormente para o Hospital Geral do Estado. Depois de receber alta, os acusados foram levados para a Central de Flagrantes, em Maceió, onde foram denunciados por roubo.