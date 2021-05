Adecco anuncia empregos para TODO BRASIL: Mais de 400 vagas

A Adecco anuncia empregos pelo país e você pode garantir a sua oportunidade pelo processo seletivo de recrutamento. A empresa é destaque no setor industrial e está contratando nova equipe para suprir as necessidades de diversas áreas. Quer fazer parte da equipe? Veja, a seguir, como se candidatar a uma das vagas e garanta sua chance com carteira assinada!

Adecco anuncia empregos para TODO BRASIL

São diversas oportunidades anunciadas pelo país, garantindo inúmeros benefícios. Os contratados terão direito, além do salário compatível com o mercado, a auxílio-refeição e vale-transporte. Veja quais são os principais cargos anunciados para se inscrever!

Estágio em TI;

Engenheiro de Aplicação;

Técnico Mecânico I;

Executivo de Vendas (Sorocaba);

Executivo de Vendas (São Paulo);

Assitente de Marketing Digital;

Auxiliar de Almoxarife;

Estágio em Recrutamento e Seleção RPO;

Eletricista Enrolador;

Mecânico;

Executivo de Vendas (Várias cidades);

Analista Contábil Sr;

Técnico de Campo;

Técnico em Manutenção – Jandira;

Operador de Caldeira Temporário – Uberlândia;

Líder de Marketing Trade;

Assistente Contábil Jr;

Técnico de Campo – Ribeirão Preto;

Tech Recruiter;

Candidate Experience;

Auxiliar de Logística;

Supervisor Produção / Campo Grande, MS;

Arrumador Palete / São José do Rio Preto, SP;

Arrumador Palete / Ponta Grossa, PR;

Ajudante Entregas / Blumenau, SC;

Operador de Produção I;

Operador de Call Center;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Enfermeiro (A) UTI NEO Pediátrica;

Assistente Administrativo;

Engenheiro(a) Sênior de Projeto;

Analista de Custos;

Auxiliar Técnico de Materiais – Maceió;

Mecânico de Válvulas C – Maceió;

Banco de Talentos | Estagiário(a) de Recrutamento e Seleção;

Coordenador de Produção Serigrafia;

Assistente de Pátio e Portaria;

Analista de Marketing Digital | Mídia;

Coordenador de Produção (Laboratório/Embalagem);

Enfermeiro(a);

Assistente de RH.

Como se inscrever

Os candidatos a uma das vagas na Adecco podem acessar o site de inscrição e escolher uma das oportunidades anunciadas. Em seguida, o interessado precisa cadastrar o currículo atualizado para participar do processo de seleção da empresa. A Adecco anuncia empregos e está em busca de profissionais comprometidos com o sucesso!

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!