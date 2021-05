Adecco divulga empregos para Auxiliar de Limpeza em São Paulo

A Adecco divulga empregos disponíveis para diversos profissionais. As oportunidades são para a função de Auxiliar de Limpeza, em São Paulo. São três vagas abertas em contrato temporário, e para se candidatar é necessário que os candidatos já tenham atuado anteriormente no cargo, e que tenham disponibilidade de horário. Veja, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Adecco divulga empregos temporários em São Paulo

As vagas abertas pela Adecco em São Paulo estão disponíveis para profissionais do cargo de Auxiliar de Limpeza. Para participar do processo de seleção, os interessados devem preencher alguns requisitos. Sendo eles:

Ter experiência na função;

Ter disponibilidade de horário.

A empresa oferece aos colaboradores, além da remuneração de acordo com o mercado de trabalho, os seguintes benefícios:

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de participação, levando em consideração todos o requisitos informados pela empresa.

A Adecco divulga empregos com a objetivo de contratar pessoas para trabalhar temporariamente como Auxiliar de Limpeza, em São Paulo. Esta é uma oportunidade ideal para quem já atuou na função e está em busca de recolocação no mercado de trabalho.

A Adecco é uma empresa mundialmente reconhecida que atua no setor de Recursos Humanos. Além disso, está presente em sessenta países com cerca de 5,5 mil escritórios espalhados pelo mundo.

