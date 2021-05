Adryelson comemora novo momento do Sport sob comando de Louzer: “Estamos conseguindo reagir”

O Sport foca as atenções no Campeonato Pernambucano enquanto não tem início a disputa do Brasileirão da Série A, que começa no fim do mês de maio. Até lá, o técnico Umberto Louzer terá pouco menos de 30 dias para ajustar a equipe para o principal torneio em disputa na temporada de 2021.

O zagueiro Adryelson comemorou os resultados positivos que o Leão vem tendo, principalmente na estreia do novo treinador. “Estamos conseguindo reagir aos obstáculos e isso mostra a força da equipe. Trabalhamos duro e o resultado vem dentro de campo, estamos empenhados em seguir nesse ritmo”.

Para o defensor, a equipe seguirá evoluindo jogo após jogo. “A chegada do novo treinador é mais um incentivo para mostrarmos nosso trabalho e seguirmos dedicados. O professor vai conseguir passar sua metodologia para o grupo e vamos poder colocá-la em prática dentro de campo, tendo sempre em vista o melhor para o Sport. Tenho total confiança nos meus companheiros”, comentou.

Foto: Marcel Lisboa/AGIF



O discurso foi endossado pelo zagueiro Iago Maidana, que explicou que o mérito da dupla de zaga formada pelo Leão é o entrosamento entre ambos. “Nosso entrosamento foi muito rápido. Isso facilitou o nosso desempenho. Acho que um completa o outro, isso que é muito importante“, comemorou.

Para o clássico contra o Náutico, a tendência é que a defesa siga a mesma com Mailson no gol, Patric na direita, Adryelson e Maidana no miolo de zage e Sander pelo lado esquerdo.