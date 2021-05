Adryelson recebe proposta e pode atrapalhar o Guarani

Pernambucano

Zagueiro do Sport recebe proposta do exterior e pode atrapalhar o Guarani. Entenda!



A possível saída de Adryelson deve fazer a diretoria do Leão recuar do empréstimo de Chico

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 19 (AFI) – O Sport vai definir o futuro de Adryelson após o segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano, contra o Náutico, no domingo. E isso interessa diretamente a Guarani e Remo.

Os dois clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro demonstraram interesse no empréstimo de Chico. Mas, se Adryelson for negociado, a diretoria do Sport não deve dar continuidade as negociações.

Chico não deve mais deixar o Sport (Foto: Anderson Stevens/Sport)

Chico, de 22 anos, foi revelado nas categorias de base do próprio Leão e não vem sendo aproveitado pelo técnico Umberto Louzer. Foram até seis jogos nesta temporada. Até por isso a diretoria estava propensa a emprestá-lo.

No entanto, o sistema defensivo ficaria desfalcado caso a negociação de Adryelson com um clube de fora do país realmente se concretize. Assim, Chico continuaria no clube pernambucano.

A tendência é que Adryelson realmente seja negociado. Um dos destaques do Sport nas últimas temporadas, o zagueiro tem contrato até dezembro de 2021 e a partir de junho pode assinar um pré-contrato com outro clube.