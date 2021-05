Afterverse oferece oportunidades para trabalho remoto

A Afterverse, empresa de games do Grupo Movile, está oferecendo oportunidades de emprego para diversas áreas e posições. A novidade – e boa notícia – é que podem se candidatar profissionais de todas as regiões e cidades do Brasil, uma vez que as vagas são para trabalho remoto.

A empresa surgiu para transformar o mercado de entretenimento e hoje seus jogos já contam com mais de 50 milhões de usuários em todo mundo, atraindo pessoas de todas as idades e interesses. Com crescimento exponencial, nos últimos meses o maior investimento da Afterverse é justamente em pessoas.

Para se ter uma ideia, a empresa iniciou suas operações com cerca de 20 pessoas e hoje conta com mais de 100 funcionários na equipe. A meta é finalizar o ano de 2021 com 170 pessoas na equipe, além de expandir o alcance e o desenvolvimento de produtos.

Para suportar seu crescimento, há chances para os cargos de Lead 3D, Lead Technical Artist, Senior Concept Artist, Senior UI Technical Artist, Tech Artist (3D), Corporate Communication Coordination (PR), Agente de Atendimento, Social Media Lead, Facilities & Office Coordinator, Game Producer, Gerente de Desenvolvimento Mobile, Lead Game Developer, QA Analyst, Senior Game Developer, Software Engineer Backend Sênior e SRE Coordinator.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada. No entanto, uma vez que a empresa está em fase de expansão acelerada, é importante que todos os interessados estejam focados em tornar as experiências únicas para quem joga, através de games inovadores para diversas plataformas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar acessar o site http://boards.greenhouse.io/afterverse para cadastrar o currículo e preencher o formulário, a fim de participar do processo seletivo.