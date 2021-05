Agência do Trabalhador de Telêmaco Borba – PR abre novas vagas de Emprego

No Estado do Paraná, a Agência do Trabalhador de Telêmaco Borba divulgou a abertura de novas 36 vagas de emprego em em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS VAGAS Auxiliar de linha de Produção 9 Motorista de Caminhão 2 motorista de Ônibus 1 Monitor de Cobrança 12 Operador de maquinas 1 Pedreiro – fundamental 8 Repositor de Supermercado 1 Serrador 1 Soldador 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no aplicativo Sine Fácil, para atendimento presencial na Agência do Trabalhador local, no horário das 7h às 13h, e cadastra-se na função desejada, ou nos sites do Emprega Brasil ou Ministério do Trabalho (MTE).

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Telêmaco Borba – PR