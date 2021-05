Água Santa 1 x 2 Portuguesa – Netuno confirma vantagem e está na semi!

Paulista

Água Santa 1 x 2 Portuguesa – Netuno confirma vantagem e está na semifinal!



Time de Diadema havia vencido por 2 a 0 o confronto de ida e segurou a vantagem para chegar na semifinal

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Bernardo do Campo, SP, 21 (AFI) – O Água Santa está nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. A classificação do time de Diadema veio nesta sexta-feira à noite mesmo após derrota para a Portuguesa por 2 a 1, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pelo jogo de volta das quartas de final. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

No confronto de ida entre os times, o Água Santa havia vencido por 2 a 0 em pleno Canindé, na capital paulista, e deu importante passo para seguir na briga pelo acesso à elite do futebol paulista – time foi rebaixado em 2020.

Agora, o Água Santa aguardará o confronto entre Oeste e XV de Piracicaba para conhecer o seu adversário na semifinal. Lembrando que mais cedo, Rio Claro e São Bernardo também garantiram lugar na próxima fase do campeonato.

O JOGO

Os primeiros 45 minutos foram bem disputados e com a Portuguesa assumindo os riscos de ir ao ataque para diminuir a vantagem conquistada pelo Água Santa no confronto de ida. O time da capital priorizou o toque de bola e as jogadas aéreas, estratégia que deu certo e resultou no gol de Walfrido aos 29 minutos de cabeça.

O gol da Portuguesa não desanimou o Água Santa, que manteve a postura em campo e pouco tempo depois viu Lelê ser derrubado na área. O VAR revisou o lance e confirmou a penalidade máxima. Aos 35, Dadá Belmonte foi para a cobrança e deslocou o goleiro Thomazella, que caiu no canto oposto.

Portuguesa foi valente até o final, mas acabou eliminada

MAIS EFETIVO

O Água Santa era mais efetivo no ataque e poderia ter ido ao intervalo com a vantagem no placar. Aos 46 minutos, Hélder arriscou de fora da área e colocou o goleiro Thomazella para trabalhar.

No segundo tempo, o Água Santa teve o controle da partida, mas não conseguiu transformar em boas oportunidades de gol. Na base do desespero, a Portuguesa também teve dificuldade com a bola nos pés, mas ainda assim quase fez o segundo gol aos 28 após chute de Walfrido que parou no travessão.

GOL TARDIO

Na reta final da partida, a Portuguesa pressionou o Água Santa e fez o segundo gol. Aos 38, Wellington Reis cruzou, Rhuan desviou e Helder acabou mandando contra o próprio gol, mas tarde demais para o time da capital. Seria necessário marcar mais três gols, pelo menos, para ir para os pênaltis.

