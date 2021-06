Água Santa 2 (3) x (4) 2 São Bernardo – Tigre coroa acesso com título

Paulista

Água Santa 2 (3) x (4) 2 São Bernardo – Tigre coroa acesso com bicampeonato



Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 31 (AFI) – O São Bernardo é campeão do Campeonato Paulista Série A2. Na tarde desta segunda-feira (31), o time coroou a campanha ao superar o Água Santa no Canindé, em São Paulo, nos pênaltis. No tempo normal, o São Bernardo fez 2 a 0, mas cedeu o empate e, como o primeiro jogo terminou empatado sem gols, a decisão foi para os pênaltis. Os visitantes se deram melhor e venceram por 4 a 3

Este foi o segundo título do São Bernardo, que venceu a competição em 2012. O time termina a campanha com seis vitórias, 13 empates e duas derrotas. Vale lembrar que os dois times já estavam garantidos na elite. O São Bernardo ganhou R$ 280 mil em premiação enquanto o Água Santa levou R$ 200 mil.

PRIMEIRO TEMPO NERVOSO

O primeiro tempo foi nervoso e logo no começo o São Bernardo construiu um bom ataque, reclamou de pênalti, mas a jogada seguiu. O Água Santa fez o gol na sequência com Bambam, mas após revisão do lance no VAR, a arbitragem anulou o gol e marcou o pênalti. Léo Castro cobrou bem e abriu o placar.

A partida seguiu equilibrada, mas o Água Santa era mais perigoso em busca do empate. Aos 29, assustou em chute de Luan Dias de fora da área. O São Bernardo, porém, respondeu em jogada ensaiada de escanteio. Rafael Costa chutou da meia-lua e obrigou grande defesa do goleiro Oliveira. E quando tudo indicava 1 a 0 no intervalo, o São Bernardo ampliou. Aos 45, Lucas Ferron começou a jogada e recebeu de volta dentro da área. Ele chutou firme e contou com desvio no zagueiro para marcar.

Foto: Ale Vianna

ÁGUA SANTA REAGE NA ETAPA FINAL

O segundo tempo foi de menos oportunidades. Com o passar do tempo, o Água Santa parecia nervoso e não conseguia criar chances como no primeiro tempo. Mas isso mudou aos 21 minutos, quando Dadá Belmonte cobrou falta com perfeição e diminuiu o placar, o que naturalmente motivou o time de Diadema.

Em busca do empate, o Água Santa se lançou ao ataque e foi premiado pela insistência aos 35 minutos, quando Lelê invadiu a área e foi derrubado. Na cobrança do pênalti, Dadá bateu no canto e rasteiro para deixar tudo igual. O Água Santa ainda teve algumas boas chegadas, mas o jogo foi mesmo para os pênaltis.

PÊNALTIS

Nas cobranças, o São Bernardo perdeu a primeira com Patrick, mas marcou com Rafael Costa, Lucas Ferron, Eduardo Diniz e Tiago Luís. O Água Santa perdeu a primeira e quarta cobranças com Giovanni Pavani e Dieyson. Converteu com Carlos Alberto, Bambam e Dadá Belmonte.