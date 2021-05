Paulista

Água Santa 2 x 2 Rio Claro – Netuno segura empate e volta à elite do Paulistão



O time de Diadema, além do acesso, confirmou sua vaga na decisão do torneio

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Diadema, SP, 27 (AFI) – Rebaixado em 2020, o Água Santa está de volta à elite do futebol de São Paulo. Na noite desta quinta-feira, o time de Diadema confirmou o favoritismo, confirmou o acesso e a classificação para a decisão do Paulista A2 ao segurar um empate por 2 a 2 diante do Rio Claro, no estádio Distrital do Inamar. No jogo de ida, a equipe venceu, fora de casa, por 2 a 0.

Na decisão, o Água Santa aguarda agora o confronto entre Oeste e São Bernardo para conhecer seu adversário. O jogo será realizado ainda nesta quinta-feira. Na partida de ida, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

VEJA OS GOLS E MELHORES MOMENTOS

NETUNO NA FRENTE!

Apesar da larga vantagem conquistada no jogo de ida, o Água Santa tomou a iniciativa e chegou a pressionar o rival. A tática acabou dando o resultado. Aos 36 minutos, após cobrança de escanteio, Bambam aproveitou a sobra e mandou para o fundo das redes. Rafael ainda tentou tirar, mas sem sucesso.

Água Santa carimba o acesso na A2. Foto: Alê Vianna

Bem marcado, o Rio Claro não teve muitas oportunidades durante o primeiro tempo. O time visitante jogou nos erros do Água Santa, mas se conteve nos lampejos de Cesinha, nas tentativas de fora da área, e nas atrativas de Junior Timbó. Após o gol, não teve reação e acabou indo para o intervalo atrás do marcador.

CARIMBOU!

No segundo tempo, o Rio Claro precisou ir para o tudo ou nada e abriu o placar aos três minutos. Cesinha arriscou de fora da área e mandou para o fundo das redes, se isolando na artilharia da competição com sete gols.

O jogo acabou virando ataque contra defesa. O Rio Claro se jogou para cima do Água Santa e foi desperdiçando boas oportunidades. Por reclamação, Luan Dias, que acabara de ser substituído, acabou levando o cartão vermelho. No entanto, o jogo seguiu 11 contra 11.

Bambam marcou primeiro gol do Água Santa. Foto: Ale Vianna

SEGUNDO GOL

O Água Santa, apesar de mais recuado, chegou ao segundo gol aos 33 minutos. Rhuan passou como quis pelo defensor, chutou e fez um golaço. O Rio Claro, porém, ainda não desistiu e chegar a deixar tudo igual novamente, aos 42, com Thiaguinho, em um arremate de dentro da área após passe de Maikon Aquino. Fotos: Alê Vianna.

O Rio Claro pressionou nos minutos finais, fez um blitz para cima do Água Santa, mas não conseguiu desempatar e acabou sendo eliminado, diferente do time de Diadema que conquistou o acesso à elite do estadual.