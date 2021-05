Água Santa vence fora e larga na frente nas semifinais do Paulista A2

Paulista

PAULISTA A2: Empate entre São Bernardo e Oeste e Água Santa larga na frente



Nas semifinais, o Água Santa venceu o Rio Claro, enquanto São Bernardo e Oeste ficaram no empate por 1 a 1

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

O Água Santa largou na frente, nesta segunda-feira, nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer por 2 a 0 o Rio Claro, mesmo atuando na cidade de Rio Claro na cidade do interior. Na outra semifinal, São Bernardo e Oeste empataram por 1 a 1.

Os jogos de volta estão marcados para quinta-feira, quando serão conhecidos os dois finalistas e que vão garantir o acesso à elite estadual em 2022. Os dois jogos foram transmitidos ao vivo pela Rádio Futebol Interior.

Água Santa focado no acesso à elite

VITÓRIA FORA

À tarde, o Água Santa venceu por 2 a 0 o Rio Claro, mesmo atuando no estádio Augusto Schimdt, na cidade de Rio Claro. Os gols foram marcados por Renato Júnior, no primeiro tempo, e Bambam, de pênalti, aos 49 minutos da etapa final.

No jogo de volta, quinta-feira às 18h45, o Água Santa pode perder por um gol de diferença para avançar à final. O time rioclarense precisa vencer por três gols de diferença ou então devolver a vantagem de dois gols e definir a vaga nos pênaltis.

São Bernardo e Oeste empataram no 1.º de Maio

EMPATE NO ABC

À noite, no estádio Primeiro de Maio, o São Bernardo buscou o empate com o Oeste nos minutos finais e adiou para quinta-feira a definição do finalista. Quem vencer fica com a vaga na decisão ou então, em caso de novo empate, a vaga será definida nas cobranças de pênalti. O jogo de volta está marcado para quinta-feira às 21 horas, na Arena Barueri.

Os gols saíram no segundo tempo. O Oeste marcou com Victor Lisboa, aos 23 minutos, enquanto o São Bernardo empatou com Gionnotti, aos 42 minutos.