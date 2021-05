Agüero marca, Manchester City faz 2 a 0 no Crystal Palace e ‘secará’ o United para ser campeão inglês

O Manchester City ficou ainda mais perto de conquistar mais um título da Premier League. Neste sábado (1º), o time de Pep Guardiola foi até o Selhurst Park e venceu o Crystal Palace por 2 a 0, embalando mais um triunfo na temporada.

Os gols da partida foram marcados por Sergio Agüero e Ferran Torres, ambos já no segundo tempo da partida.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com o resultado, os Citizens chegaram aos 80 pontos na tabela, e podem conquistar o título neste domingo (02). Para isso, basta que o Liverpool vença o clássico contra o Manchester United, mas dentro do Old Trafford.

A partida que pode definir o campeão da temporada na Inglaterra terá transmissão AO VIVO e EXCLUSIVA na tela da ESPN Brasil e no ESPN App, a partir de 12h30 (de Brasília), com tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Já o time de Roy Hodgson segue estacionado nos 38 pontos, agora na 13ª posição do Campeonato Inglês.

Benteke assusta o City

Poupando parte dos titulares de olho na decisão contra o PSG na Champions League, o City fez um primeiro tempo pouco inspirado, e sem conseguir finalizar no gol.

Mesmo assim, ainda conseguiu criar chances de perigo, com maior volume do que os donos da casa.

A melhor oportunidade da primeira etapa, no entanto, foi mesmo do Palace, que com um chute de Benteke levou perigo para Ederson, que defendeu com as pernas.

Retorno avassalador

Se no primeiro tempo Agüero tentou a assistência em um lance dentro da área, na etapa complementar foi diferente. Após receber passe de Mendy, o craque argentino dominou e bateu forte, no alto, marcando um golaço para abrir o placar.

Dois minutos depois, foi a vez de Ferran Torres ampliar. Após jogada trabalhada entre Gabriel Jesus e Sterling na entrada da área, a bola sobrou para o espanhol, que bateu com categoria, no canto, para ampliar o marcador.

Avassalador, o time de Pep Guardiola ainda conseguiu empilhar chances criadas (e perdidas) com Sterling e Laporte aproveitando que os donos da casa ‘estavam nas cordas’.

E agora?

Após a partida deste fim de semana, o Crystal Palace volta a campo no próximo sábado (08), para enfrentar o Sheffield United dentro do Bramall Lane.

Já o Manchester City volta as atenções para a Uefa Champions League. A equipe pega na terça-feira (04) o Paris Saint-Germain, na partida de volta das semifinais. No jogo de ida, 2 a 1 para os ingleses na França.

O próximo compromisso pela Premier League acontece no sábado (08), no clássico contra o Chelsea, dentro do Etihad Stadium.

Aguero comemora gol pelo Manchester City contra o Crystal Palace Getty Images

CRYSTAL PALACE 0 X 2 MANCHESTER CITY

GOLS: Sergio Agüero (57′) e Ferrán Torres (59′) para o Manchester City

CRYSTAL PALACE: Guaita; Ward, Kouyaté, Dann, Mitchell; Riedewald (Schlupp), Eze e Milivojevic; Townsend (Ayew), Zaha e Benteke (Mateta)

MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Aké, Laporte e Mendy; Fernandinho, Rodri, Sterling e Ferrán Torres; Agüero e Gabriel Jesus