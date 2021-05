Brasileiro

Ainda sem treinador, Chape enfrenta RB Bragantino em seu pior momento



A equipe está pressionada com a perda do título estadual frente ao Avaí

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 28 (AFI) – Ainda sem treinador – Mozart foi demitido após a perda do título do Campeonato Catarinense frente ao Avaí -, a Chapecoense estreia no Campeonato Brasileiro vivendo o seu pior momento na temporada. Por isso a vitória é fundamental no confronto diante do Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h15, na Arena Condá. Quem comandará a equipe será Felipe Endres, auxiliar permanente do clube.

A tendência é que Felipe não faça muitas mudanças em cima da equipe que vinha sendo dirigida por Mozart. A certeza é que Léo Gomes, com uma lesão na coxa, não poderá atuar e deverá dar lugar para Moisés Ribeiro, assim como ocorreu frente ao Avaí.

Anselmo Ramon renovou contrato com a Chape. Foto: Márcio Cunha / ACF

Poderão ocorrer mudanças pontuais. Tiepo e Foguinho estão sendo cotados para iniciarem o duelo, assim como Ravanelli, mas o momento é de suspense para não dar pistas ao adversário na partida que poderá ser um recomeço para a Chapecoense, que era cotada como a favorita ao título estadual, mas deixou escapar a taça na grande final.

“Muito feliz por mais um ano, poder estar aqui ajudando a Chapecoense da mesma maneira que fiz ano passado. Podem ter certeza que não vai faltar empenho, estou vivendo esse momento especial aqui, de conquistas, mas agora na Série A é outro momento. Esperamos conseguir nossos objetivos na Série A”, falou Anselmo Ramon.

PROVÁVEL EQUIPE!

O provável time da Chapecoense tem: Keiller (Tiepo); Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite, Mike (Foguinho) e Fabinho; Anselmo Ramon e Perotti. Técnico: Felipe Endres (auxiliar).