Al Hilal cobre salário de Abel Ferreira no Palmeiras, português analisa e Galiotte é comunicado

Abel Fereira está muito feliz no Palmeiras, apesar de ter sido criticado de forma exagerada pela imprensa e até por uma parte da torcida palmeirense. O português conquistou grandes títulos recentes e projeta ainda mais sucesso nessa temporada na Academia. A diretoria tem respaldado o técnico em todas as entrevistas concedidas para os jornalistas.









O jornalista Bruno Andrade informou nesse sábado (01) que o Al Hilal fez mais uma tentativa para contratar o atual técnico do Verdão. A procura aconteceu nesta semana via representantes do clube Arábia Saudita. Abel mais uma vez analisou e bateu o martelo sobre uma possível saída do Verdão nesse momento.

Ainda segundo a apuração do jornalista, Abel Ferreira novamente não se empolgou e recusou qualquer possibilidade de se transferir para outro clube: “O treinador português descartou trocar o Palmeiras pelo futebol da Arábia Saudita neste momento”, disse em reportagem no portal UOL Esporte.

Al Hilal colocou a oferta salarial na mesa e cobriu os valores que ele ganha no Verdão. Contudo, isso não empolgou o português, que quer seguir no Brasil para se consolidar ainda mais com um dos principais técnicos do futebol sul-americano. Assim, a torcida palmeirense pode ficar mais aliviada e almejar mais títulos durante a temporada.

Desde que chegou ao Palmeiras, o treinador tem convivido com sondagens de clubes do exterior. O nome do técnico está muito valorizado no mercado após conquistas recentes da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América.