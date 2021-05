Al Wasl, de Odair Hellmann, espera por pacotão de jogadores brasileiro

Time de ex-Flu e Inter espera por pacotão de jogadores brasileiros



Time dos Emirados Árabes Unidos contrataram Ramiro, Pottker, entre outros

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Depois de Japão, China e tantos outros países, o Emirados Árabes Unidos parece ser o reduto especial para os brasileiros. Ainda mais quando os clubes de lá contam com técnico brasuca. Esse é o caso do Al Wasl, de Odair Hellmann.

O time do ex-comandante de Internacional e Fluminense aguarda um pacotão de jogadores brasileiros. Na lista estão o zagueiro Adryelson, vice-campeão pernambucano pelo Sport, o volante Ramiro, que fez dois gols na despedida do Corinthians na Sul-americana, e o atacante William Pottker, que não se firmou no Cruzeiro.

Ramiro está de partida. (Foto: Daniel Augusto Jr. / Corinthians)

Além do trio, o Al Wasl ainda fechou com o meia uruguaio Michel Araújo, do Fluminense. Essa é a resposta da diretoria para ver se o time engrena nessa temporada, uma vez que não passou da nona colocação com 37 pontos na edição passada.

Todos esses reforços do futebol brasileiro serão emprestados e terão os salários pagos pelo Al Wasl, que terá o direito de compra pré-fixado. Os clubes brasileiros ainda receberão uma compensação financeira.